قبل مواجهة الجيش الملكي ... ترتيب مجموعة الأهلي

يواجه فريق الأهلى نظيره الجيش الملكى المغربى اليوم الأحد فى تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الجيش الملكي كالتالي :



1- الأهلي برصيد 9 نقاط وخاض 5 مباريات.

3- الجيش الملكي برصيد 8 نقاط وخاض 5 مباريات

3- يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط وخاض 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل برصيد 3 نقاط وخاض 5 مباريات.

و حسم الأهلى ابتأهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا ولكنه يسعي لتحقيق الفوز لضمان التاهل كمتصدر للمجموعة

وكان الاهلي قد تعادل أمام شبيبة القبائل في اخر ظهور له بالبطولة الافريقية