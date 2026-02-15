محافظ أسوان يصدر قراراً بتنظيم مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قراراً برقم 36 لسنة 2026 بشأن تنظيم مواعيد العمل الرسمية داخل الديوان العام، والجهات التابعة من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال شهر رمضان المبارك بحيث تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وأكد المحافظ، أن هذا القرار يأتى فى إطار التيسير على العاملين وتهيئة بيئة العمل بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، مع الحفاظ على سير العمل، وعدم الإخلال بالنظام فى الجهات التى تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين مثل المستشفيات وغيرها أو من تقتضى طبيعة عمله الإستمرار بعد المواعيد الرسمية طبقاً للضوابط المعمول بها، وكذا نظام العمل بالورديات والنوبتجيات

شهر رمضان المعظم

وأشار المحافظ إلى أنه بالتوازى يتم غلق محال المشروبات الروحية ويمنع بيعها أو تداولها بنطاق المحافظة خلال شهر رمضان الكريم .