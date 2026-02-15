قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرة الثقافة تشهد ختام سمبوزيوم أسوان الدولى بالمتحف المفتوح بالشلال

سمبوزيوم أسوان
سمبوزيوم أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان ختام المهرجان الدولى للمسبوزيوم فى دورته الثلاثين وذلك بحضور ومشاركة من وزير الثقافة الدكتورة جيهان زكى .

وسط سحر الطبيعة وعبق الحضارة والفن الأصيل كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بمرافقة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة لحضور الفعاليات الختامية لمهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت فى دورته الـ 30 ، بمشاركة 13 فنان ونحات من المصريين والأجانب ، والتى أقيمت بالمتحف المفتوح بالشلال ، وسبقها تفقد الوزيرة والسكرتير العام المساعد للأعمال الفنية بورشة السمبوزيوم .

وقد ضمت الدورة الحالية 13 عمل فنى لفنانين ونحاتين من إيطاليا وألمانيا وكوسوفو وبيلاروسيا وتركيا وبلغاريا ، وأيضاً من مصر .

وحضر الفعاليات المعمارى حمدى السطوحى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والفنان أكرم المجدوب قومسير عام السمبوزيوم ، فضلاً عن قيادات الوزارة والمحافظة.

وقد بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى ، أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن دورة هذا العام ، ثم الحفل الفنى للسوبرانة العالمية أميرة سليم .

سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت

ثم إلقاء الكلمات ، والتى من بينها كلمة الدكتورة جيهان زكى ، والتى أكدت فيها على أن سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت منذ إنشاؤه وعلى مدار 30 عام أصبح رمزاً للريادة الحضارية لمصر فى هذا الفن العريق الذى إمتازت به عبر العصور .

وأشادت الوزيرة بدور السمبوزيوم فى إحداث طفرة هائلة فى مجال الفنون التشكيلية من خلال إعطاؤه فرصة للتلاقى وتبادل الخبرات والمهارات التى ساهمت فى إبراز أجيال متعاقبة لكبار وشباب الفنانين التشكيلين والنحاتين من مصر ومختلف دول العالم .

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال فى الكلمة التى ألقاها السكرتير العام المساعد على أنه من حسن الطالع أن يكون سمبوزيوم أسوان الدولى هو من أولى محطات جولات وزيرة الثقافة الميدانية ، ليؤكد ذلك مكانة أسوان الثقافية والفنية على أجندة وزارة الثقافة ، فهذا المهرجان أصبح حدثاً فنياً وثقافياً وتنويراً عالمياً  ، وملتقى للفنانين والمبدعين لهذا الفن من جميع أنحاء العالم ، ولتتحول أسوان إلى مزار ومقصداً لكبار النحاتين .

ولفت المحافظ إلى إن المتحف المفتوح بالشلال للسبموزيوم يؤصل لفن النحت على الجرانيت يحمل إستثماراً فنياً وإبداعياً وسياحياً فى المستقبل القريب ، ولتستكمل أسوان جمالها بهذا الموقع الثقافى والفنى الفريد ، ولتستحق حصولها مؤخراً على جائزة مدينة العام السياحية 2026 من منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الإقتصادى .

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية لسمبوزيوم أسوان الدولى تشهد مشاركة متميزة من فنانين لهم خبرات واسعة فى مجال النحت على الجرانيت حيث تضم فنانين من الأجانب ، وأيضاً المصريين الذين يشاركون ضمن ورشة الشباب المخصصة لدعم المواهب الواعدة .

فيما تم تسليم دروع التكريم لأسم الفنان الراحل آدم حنين ، والفنان الراحل صلاح مرعى ، بالإضافة إلى توزيع الدروع وشهادات التقدير للمكرمين من وشركاء النجاح المساهمين فى نجاح دورات السمبوزيوم .

علاوة على تسليم شهادات الشكر للجهات الداعمة والعمال المساعدين للفنانين ، وكذا توزيع الشهادات والدروع على الفنانين المشاركين فى الدورة الحالية ، وإلتقاط الصور التذكارية .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

ترشيحاتنا

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

بالصور

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد