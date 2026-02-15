وزيرة الثقافة تشهد ختام سمبوزيوم أسوان الدولى بالمتحف المفتوح بالشلال

شهدت محافظة أسوان ختام المهرجان الدولى للمسبوزيوم فى دورته الثلاثين وذلك بحضور ومشاركة من وزير الثقافة الدكتورة جيهان زكى .

وسط سحر الطبيعة وعبق الحضارة والفن الأصيل كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بمرافقة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة لحضور الفعاليات الختامية لمهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت فى دورته الـ 30 ، بمشاركة 13 فنان ونحات من المصريين والأجانب ، والتى أقيمت بالمتحف المفتوح بالشلال ، وسبقها تفقد الوزيرة والسكرتير العام المساعد للأعمال الفنية بورشة السمبوزيوم .

وقد ضمت الدورة الحالية 13 عمل فنى لفنانين ونحاتين من إيطاليا وألمانيا وكوسوفو وبيلاروسيا وتركيا وبلغاريا ، وأيضاً من مصر .

وحضر الفعاليات المعمارى حمدى السطوحى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والفنان أكرم المجدوب قومسير عام السمبوزيوم ، فضلاً عن قيادات الوزارة والمحافظة.

وقد بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى ، أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن دورة هذا العام ، ثم الحفل الفنى للسوبرانة العالمية أميرة سليم .

سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت

ثم إلقاء الكلمات ، والتى من بينها كلمة الدكتورة جيهان زكى ، والتى أكدت فيها على أن سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت منذ إنشاؤه وعلى مدار 30 عام أصبح رمزاً للريادة الحضارية لمصر فى هذا الفن العريق الذى إمتازت به عبر العصور .

وأشادت الوزيرة بدور السمبوزيوم فى إحداث طفرة هائلة فى مجال الفنون التشكيلية من خلال إعطاؤه فرصة للتلاقى وتبادل الخبرات والمهارات التى ساهمت فى إبراز أجيال متعاقبة لكبار وشباب الفنانين التشكيلين والنحاتين من مصر ومختلف دول العالم .

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال فى الكلمة التى ألقاها السكرتير العام المساعد على أنه من حسن الطالع أن يكون سمبوزيوم أسوان الدولى هو من أولى محطات جولات وزيرة الثقافة الميدانية ، ليؤكد ذلك مكانة أسوان الثقافية والفنية على أجندة وزارة الثقافة ، فهذا المهرجان أصبح حدثاً فنياً وثقافياً وتنويراً عالمياً ، وملتقى للفنانين والمبدعين لهذا الفن من جميع أنحاء العالم ، ولتتحول أسوان إلى مزار ومقصداً لكبار النحاتين .

ولفت المحافظ إلى إن المتحف المفتوح بالشلال للسبموزيوم يؤصل لفن النحت على الجرانيت يحمل إستثماراً فنياً وإبداعياً وسياحياً فى المستقبل القريب ، ولتستكمل أسوان جمالها بهذا الموقع الثقافى والفنى الفريد ، ولتستحق حصولها مؤخراً على جائزة مدينة العام السياحية 2026 من منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الإقتصادى .

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية لسمبوزيوم أسوان الدولى تشهد مشاركة متميزة من فنانين لهم خبرات واسعة فى مجال النحت على الجرانيت حيث تضم فنانين من الأجانب ، وأيضاً المصريين الذين يشاركون ضمن ورشة الشباب المخصصة لدعم المواهب الواعدة .

فيما تم تسليم دروع التكريم لأسم الفنان الراحل آدم حنين ، والفنان الراحل صلاح مرعى ، بالإضافة إلى توزيع الدروع وشهادات التقدير للمكرمين من وشركاء النجاح المساهمين فى نجاح دورات السمبوزيوم .

علاوة على تسليم شهادات الشكر للجهات الداعمة والعمال المساعدين للفنانين ، وكذا توزيع الشهادات والدروع على الفنانين المشاركين فى الدورة الحالية ، وإلتقاط الصور التذكارية .