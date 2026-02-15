تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا

يستضيف النادي الأهلي، منافسه الجيش الملكي المغربي على ملعب استاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات،من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسبق ولعب الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي مرتين فقط على مدار التاريخ في منافسات بطولات أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي

حيث واجه الأهلي منافسه الجيش الملكي للمرة الأولى في بطولة كأس السوبر الإفريقية في 2006 على ستاد القاهرة وكان حينها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا والجيش الملكي بطل الكونفيدرالية الإفريقية.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف قبل أن يفوز الأهلي بالسوبر بعد ركلات الترجيح.

وكانت المباراة الثانية في الموسم الحالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق