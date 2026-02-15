قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يستضيف النادي الأهلي، منافسه الجيش الملكي المغربي على ملعب استاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات،من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسبق ولعب الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي مرتين فقط على مدار التاريخ في منافسات بطولات أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي

حيث واجه الأهلي منافسه الجيش الملكي للمرة الأولى في بطولة كأس السوبر الإفريقية في 2006 على ستاد القاهرة وكان حينها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا والجيش الملكي بطل الكونفيدرالية الإفريقية.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف قبل أن يفوز الأهلي بالسوبر بعد ركلات الترجيح.

وكانت المباراة الثانية في الموسم الحالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 

النادي الأهلي الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
رئيس جامعة كفر الشيخ
محافظ الشرقية
