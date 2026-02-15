قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة تخترق مستوى 51 ألف نقطة لأول مرة في تاريخها خلال الساعة الأولى من تداولات الأحد
حسين خضير: 170 ألف مصاب بالسرطان سنويا في مصر
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مفاجأة بشأن تجديد عقد إليو ديانج مع الأهلي

اليو ديانج
اليو ديانج
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن تجديد عقد اللاعب أليو ديانج مع القلعة الحمراء.

أليو ديانج 

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي:لم نعقد جلسات جديدة لتجديد عقد أليو ديانج والملف أصبح معلق الآن، فاللاعب لديه عروض بقيمة مادية كبيرة مقارنة بعرضنا".

وتدرس إدارة النادي الأهلي إستعادة حمدي فتحي المحترف بصفوف نادي الوكرة القطري في قادم الأيام.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع المالي إليو ديانج لتجديد عقده أجبر القلعة الحمراء على التفكير في إستعادة حمدي فتحي من رحلة الإحتراف بدوريات الخليج.

لفت إلي أن إدارة النادي الأهلي تري أن البديل المناسب حال رحيل المالي إليو ديانج إستعادة الطيور المهاجرة والتعاقد مع حمدي فتحي لقيادة خط الوسط.

أشار إلي أن حمدي فتحي يمتاز بالشراسة الهجومية والمساندة لزملائه فى الخطوط الأمامية.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية

ترشيحاتنا

ساعة كاسيو

بمميزات احترافية .. كاسيو تغزو الأسواق بسلسلة ساعات جديدة إليك أهم مواصفاتها

تويوتا كورولا موديل 2014

تويوتا كورولا 2014 سعرها 600 ألف جنيه

هاتف كافيار

بسعر لن تصدقه.. إصدار فاخر لهاتف آيفون 17 برو.. إليك التفاصيل كاملة

بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد