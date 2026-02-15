مفاجأة بشأن تجديد عقد إليو ديانج مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن تجديد عقد اللاعب أليو ديانج مع القلعة الحمراء.

أليو ديانج

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي:لم نعقد جلسات جديدة لتجديد عقد أليو ديانج والملف أصبح معلق الآن، فاللاعب لديه عروض بقيمة مادية كبيرة مقارنة بعرضنا".

وتدرس إدارة النادي الأهلي إستعادة حمدي فتحي المحترف بصفوف نادي الوكرة القطري في قادم الأيام.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع المالي إليو ديانج لتجديد عقده أجبر القلعة الحمراء على التفكير في إستعادة حمدي فتحي من رحلة الإحتراف بدوريات الخليج.

لفت إلي أن إدارة النادي الأهلي تري أن البديل المناسب حال رحيل المالي إليو ديانج إستعادة الطيور المهاجرة والتعاقد مع حمدي فتحي لقيادة خط الوسط.

أشار إلي أن حمدي فتحي يمتاز بالشراسة الهجومية والمساندة لزملائه فى الخطوط الأمامية.