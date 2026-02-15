إحنا دولة قانون.. حسن الرداد يعلق على واقعة ارتداء شاب فستان بالإجبار في القليوبية

علق الفنان حسن الرداد على واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم في بنها بالقليوبية، والتي نالت انتشار واسع وتتدخل سريع من قبل الأجهزة الأمنية.

حسن الرداد

وكتب حسن الرداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن شاء الله اللى لبسوا الراجل المحترم فستان ،هيتفرج عليهم العالم كله و هم بياخدوا جزائهم بالقانون عشان احنا دولة قانون مش دولة بلطجة. ربنا يحرقكم بجاز".

وكانت قد قررت جهات التحقيق في بنها بمحافظة القليوبية عرض الشاب إسلام، بواقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية في القليوبية على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل الشاب إسلام، من سرايا النيابة.

ملابسات الواقعة

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، للوقوف على حقيقة الاتهامات المتداولة وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع فيس بوك أظهر إجبار مجموعة من الأشخاص لشاب على ارتداء ملابس نسائية ووقوفه أعلى كرسي في مشهد أثار استياء وغضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قبل التعدي عليه بالضرب والسخرية منه أمام الأهالي.

وعقب رصد الفيديو، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم