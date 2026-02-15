تامر أمين يرد علي تصريحات محمد رمضان بشأن أغنيته مع لارا ترامب

رد الإعلامي تامر أمين، على طلب الفنان محمد رمضان بتهنئته بأغنيته الجديدة التي تمت بالتعاون مع لارا ترامب.

محمد رمضان و لارا ترامب

وقال تامر امين عبر تصريحات إذاعيه: «إذا كان على مبروك فمبروك يا سيدي من قلبي، وكمان فرحت لك ومبسوط لك، والحقيقة أنت تستاهل».

وكان قد كتب الفنان محمد رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:«ابن الجيزة البار مع لارا ترامب بيضرب نار، تامر أمين مش هيقول مبروك؟ ولا لما الكليب ينزل؟».

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن إصدار أغنيته الجديدة «Sah Sah» بالتعاون مع لارا ترامب على جميع المنصات.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الأغنية اللي عاملة قلق من قبل نزولها لارا ترامب ومحمد رمضان دلوقتي على جميع المنصات السمعية، Sah Sah.. Out Now، ثقة في الله نجاح”

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic» كلمات وألحان محمد رمضان، كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.