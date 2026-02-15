رافينيا الكانتارا: برشلونة جاهز للفوز بدوري الأبطال ومجموعة لاماسيا سر قوة الفريق

أكد البرازيلي رافينيا ألكانتارا، لاعب برشلونة السابق، أن الفريق الكتالوني يمتلك جميع المقومات للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال رافينيا، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "برشلونة قادر على الفوز بدوري الأبطال، لديهم الفريق المناسب والطموح لتحقيق كل الألقاب. مع التشكيلة الحالية هناك فرص حقيقية، وأعتقد أن الوقت قد حان لتحقيق هذا الهدف".

وتحدث عن أداء الفريق تحت قيادة هانز فليك قائلاً: "الفريق يقدم مستوى جيدًا جدًا رغم التذبذب بسبب الإصابات. فليك يحافظ على نفس الكثافة في التدريب والمباريات، واللاعبون يؤدون بشكل مذهل. على الرغم من فقدان بعض النقاط المهمة في دوري الأبطال، الفريق يسير بشكل جيد ويستحق الثناء".

وأضاف رافينيا: "الحفاظ على مستوى تنافسي عالٍ مع تشكيلة شابة ليس بالأمر السهل، خاصة مع مرور الوقت وتعرف الفرق على أسلوبك. برشلونة يتحكم بشكل جيد في خط الدفاع المتقدم، والنتائج تثبت جودة الأداء".

وأشاد رافينيا بدور لاعبي أكاديمية لاماسيا، مشيرًا إلى أهميتهم للفريق: "لاعبو لاماسيا يمتلكون الجودة والحماس، ويشعرون بألوان النادي كما يشعر أي مشجع. هذا عنصر جوهري في نجاح الفريق".

وبخصوص النجوم الشباب، قال: "لامين يامال مذهل رغم أنه يبلغ 18 عامًا فقط، إنه لاعب مختلف ويترك بصمة كبيرة. أما بيدري، فوجوده يغير إيقاع الفريق ويصنع الفارق في التفاصيل الصغيرة، إنه لاعب متكامل جدًا".

كما أشار إلى مستوى باقي اللاعبين: "فيرمين وإريك وفيران يقدمون أداءً ممتازًا، وإريك جارسيا يضيف الكثير حتى كبديل، وفيرمين وفيران أساسيان للفريق. ورافينيا دياز قائد ويمثل مثالًا للتميز التكتيكي والكثافة البدنية داخل الملعب".

واختتم حديثه بالقول: "الجماهير متحمسة للغاية لمستوى الفريق، ووجود لاعبي لاماسيا يزيد هذا الحماس. برشلونة لم يرفع دوري الأبطال منذ 2015، وهذا الموسم قد يكون الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك".