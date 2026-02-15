قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تمهيدا لافتتاحها.. انتهاء الترميمات بمتحف مقابر الخالدين في القاهرة

صورة من مقابر الخالدين
صورة من مقابر الخالدين

أعلنت محافظة القاهرة الانتهاء من ترميم التركيبات الخاصة بمتحف مقابر الخالدين بمنطقة عين الصيرة، بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة لتكريم الرموز والشخصيات التاريخية التي أثّرت في حياة الوطن وأسهمت في مسيرته الثقافية والفكرية والسياسية.

ويأتي إنشاء المقابر ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية، حيث تم تخصيص هذا الموقع لنقل رفات الشخصيات العامة التي تعارضت أماكن دفنها مع مشروعات التطوير، مع الحفاظ الكامل على قيمتها التاريخية والمعمارية. ويُعد المشروع نموذجًا يجمع بين صون التراث وتحديث العمران، من خلال إعادة توظيف العناصر المعمارية المميزة بأسلوب علمي يضمن الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

إعادة دفن أمير الشعراء

ومن أبرز الشخصيات التي شملها المشروع الشاعر الكبير أحمد بك شوقي، أمير الشعراء، حيث أُعيد دفن رفاته في الموقع الجديد الذي يليق بمكانته الأدبية والتاريخية. كما تم نقل التراكيب المعمارية الخاصة بمقبرته، وترميمها بدقة وفق أسس علمية، مع الحفاظ على طرازها المميز الذي يمثل جزءًا من ذاكرة العمارة الجنائزية في مصر الحديثة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الانتهاء من أعمال ترميم التراكيب الخاصة بمتحف مقابر الخالدين، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وجهاز التنسيق الحضاري، مشددًا على أن الأعمال نُفذت بأعلى درجات الدقة للحفاظ على القيمة الفنية والتاريخية للعناصر المنقولة. كما أشار إلى تكريم الحرفيين والفنيين القائمين على أعمال الترميم تقديرًا لجهودهم في صون التراث الوطني.

حفاظ على التراث 

ويضم المشروع مساحة مخصصة لعرض التراكيب المعمارية الفريدة التي استلزم تطوير بعض المناطق فكّها ونقلها، بما يتيح للزائرين التعرف على ملامح الطراز المعماري المتميز الذي ارتبط بعدد من الشخصيات العامة عبر تاريخ مصر الحديث.

ويمثل “مقابر تحيا مصر للخالدين” إضافة نوعية إلى المشهد الثقافي والتراثي في العاصمة، إذ يجمع بين تكريم الرموز الوطنية والحفاظ على الطابع المعماري، في إطار رؤية شاملة تحترم التاريخ وتواكب التطوير، ليصبح الموقع شاهدًا على تقدير الدولة لرموزها وتاريخها، وتأكيدًا على أن العطاء الوطني يبقى خالدًا في ذاكرة الأجيال

محافظة القاهرة متحف مقابر الخالدين القاهرة التاريخية

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تراجع مؤشراتها

قطاع غزة

تقرير أممي يكشف تدهورًا غير مسبوق للأوضاع الصحية في فلسطين

جانب من اللقاء

مباحثات مصرية-ليبيرية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

"عايز أأكل عيالي".. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد