قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر المخاطر.. كيف يؤثر الأكل قبل النوم على التركيز والذاكرة؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الدكتورة بسمة حمدي، أخصائية التغذية العلاجية، عن التأثيرات غير المباشرة لتناول الطعام قبل النوم، مؤكدة أن العادات الغذائية المسائية قد تكون سببًا خفيًا وراء ضعف التركيز وتراجع الذاكرة واضطرابات النوم.

السعرات الحرارية.. معادلة الزيادة والنقصان

أكدت الدكتورة بسمة حمدي في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "سكايب" على فضائية القاهرة الإخبارية، أن السعرات الحرارية تمثل العامل الأساسي في تحديد زيادة أو نقصان الوزن، مشيرة إلى أن الأمر لا يرتبط فقط بكمية الطعام، بل بالفارق بين ما يستهلكه الجسم من طاقة وما يحتاجه فعليًا خلال اليوم.

وأوضحت أن زيادة الوزن قد تكون ناتجة عن تراكم الدهون أو زيادة الكتلة العضلية، وهو ما يختلف باختلاف طبيعة النظام الغذائي ومستوى النشاط البدني.

 أما خسارة الوزن الصحية، فتتحقق عندما يفقد الجسم نسبة من الدهون مع الحفاظ قدر الإمكان على الكتلة العضلية، وهو ما يتطلب توازنًا دقيقًا في العناصر الغذائية.

ماذا يحدث عند تناول الطعام قبل النوم؟

أشارت أخصائية التغذية العلاجية إلى أن توقيت تناول الطعام لا يقل أهمية عن نوعيته. 

فالجسم خلال ساعات الليل يدخل في مرحلة الاستعداد للراحة، حيث تتباطأ عمليات التمثيل الغذائي نسبيًا، ويبدأ المخ في تنظيم دورات النوم.

وتناول وجبات ثقيلة أو غنية بالسكريات والدهون قبل النوم مباشرة قد يؤدي إلى:

اضطراب جودة النوم

صعوبة الدخول في النوم العميق

الشعور بالخمول صباحًا

ضعف التركيز خلال اليوم التالي

تراجع في كفاءة الذاكرة قصيرة المدى

ويرجع ذلك إلى أن الجهاز الهضمي يظل في حالة نشاط بينما يحتاج المخ إلى بيئة هادئة للانتقال إلى مراحل النوم العميق.

النوم العميق.. مفتاح صحة الدماغ

أكدت الدكتورة بسمة أن مرحلة النوم العميق (Deep Sleep) تمثل حجر الأساس في تجديد الخلايا وتحسين وظائف الدماغ. ففي هذه المرحلة، يعمل الجسم على:

إصلاح الأنسجة

تنظيم الهرمونات

تثبيت المعلومات في الذاكرة

دعم الجهاز المناعي

وأي اضطراب في هذه المرحلة قد ينعكس سلبًا على التركيز والانتباه والقدرة على الاستيعاب، خاصة لدى الطلاب والعاملين في وظائف تتطلب مجهودًا ذهنيًا مستمرًا.

نوعية الطعام وتأثيرها على الدماغ

أوضحت أن نوعية العناصر الغذائية تلعب دورًا محوريًا في دعم وظائف الجهاز العصبي. فالبروتينات تساهم في بناء النواقل العصبية، بينما توفر الكربوهيدرات المعقدة طاقة مستقرة للمخ، وتدعم الدهون الصحية كفاءة الخلايا العصبية.

في المقابل، فإن الإفراط في السكريات البسيطة أو الوجبات السريعة قبل النوم قد يؤدي إلى تقلبات في مستوى السكر بالدم، ما يسبب استيقاظًا متكررًا أثناء الليل ويؤثر على صفاء الذهن في اليوم التالي.

الساعة البيولوجية.. المنظم الخفي للجسم

واختتمت الدكتورة بسمة حديثها بالتأكيد على أن الساعة البيولوجية لا تقتصر فقط على تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، بل تتحكم كذلك في إفراز الهرمونات وعمليات حرق الدهون وبناء العضلات وتجديد الخلايا.

كما تسهم في تنظيم إشارات الجهاز العصبي، مما يحقق التوازن بين الاسترخاء والنشاط. 

وعند الإخلال بهذا النظام سواء بالسهر المفرط أو تناول الطعام في أوقات متأخرة تتأثر كفاءة الجسم ذهنيًا وبدنيًا.

وشددت على أهمية تناول وجبة خفيفة متوازنة قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات كحد أقصى، مع تجنب السكريات والدهون الثقيلة، للحفاظ على نوم عميق يدعم صحة الدماغ ويعزز التركيز والذاكرة في اليوم التالي.

التغذية العلاجية زيادة الوزن صحة الدماغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

ترشيحاتنا

ياميش رمضان

مقابل نقاط الخبز.. حقيقة صرف ياميش رمضان مجانا على بطاقة التموين

«العمل» تعلن عن 210 وظيفة

بمرتبات مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 210 وظيفة بإحدى المستشفيات التخصصية

موعد أول أيام شهر رمضان المعظم

الأربعاء أم الخميس.. 4 دول تعلن موعد أول أيام شهر رمضان المعظم 2026

بالصور

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد