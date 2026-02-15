احذر المخاطر.. كيف يؤثر الأكل قبل النوم على التركيز والذاكرة؟

كشفت الدكتورة بسمة حمدي، أخصائية التغذية العلاجية، عن التأثيرات غير المباشرة لتناول الطعام قبل النوم، مؤكدة أن العادات الغذائية المسائية قد تكون سببًا خفيًا وراء ضعف التركيز وتراجع الذاكرة واضطرابات النوم.

السعرات الحرارية.. معادلة الزيادة والنقصان

أكدت الدكتورة بسمة حمدي في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "سكايب" على فضائية القاهرة الإخبارية، أن السعرات الحرارية تمثل العامل الأساسي في تحديد زيادة أو نقصان الوزن، مشيرة إلى أن الأمر لا يرتبط فقط بكمية الطعام، بل بالفارق بين ما يستهلكه الجسم من طاقة وما يحتاجه فعليًا خلال اليوم.

وأوضحت أن زيادة الوزن قد تكون ناتجة عن تراكم الدهون أو زيادة الكتلة العضلية، وهو ما يختلف باختلاف طبيعة النظام الغذائي ومستوى النشاط البدني.

أما خسارة الوزن الصحية، فتتحقق عندما يفقد الجسم نسبة من الدهون مع الحفاظ قدر الإمكان على الكتلة العضلية، وهو ما يتطلب توازنًا دقيقًا في العناصر الغذائية.

ماذا يحدث عند تناول الطعام قبل النوم؟

أشارت أخصائية التغذية العلاجية إلى أن توقيت تناول الطعام لا يقل أهمية عن نوعيته.

فالجسم خلال ساعات الليل يدخل في مرحلة الاستعداد للراحة، حيث تتباطأ عمليات التمثيل الغذائي نسبيًا، ويبدأ المخ في تنظيم دورات النوم.

وتناول وجبات ثقيلة أو غنية بالسكريات والدهون قبل النوم مباشرة قد يؤدي إلى:

اضطراب جودة النوم

صعوبة الدخول في النوم العميق

الشعور بالخمول صباحًا

ضعف التركيز خلال اليوم التالي

تراجع في كفاءة الذاكرة قصيرة المدى

ويرجع ذلك إلى أن الجهاز الهضمي يظل في حالة نشاط بينما يحتاج المخ إلى بيئة هادئة للانتقال إلى مراحل النوم العميق.

النوم العميق.. مفتاح صحة الدماغ

أكدت الدكتورة بسمة أن مرحلة النوم العميق (Deep Sleep) تمثل حجر الأساس في تجديد الخلايا وتحسين وظائف الدماغ. ففي هذه المرحلة، يعمل الجسم على:

إصلاح الأنسجة

تنظيم الهرمونات

تثبيت المعلومات في الذاكرة

دعم الجهاز المناعي

وأي اضطراب في هذه المرحلة قد ينعكس سلبًا على التركيز والانتباه والقدرة على الاستيعاب، خاصة لدى الطلاب والعاملين في وظائف تتطلب مجهودًا ذهنيًا مستمرًا.

نوعية الطعام وتأثيرها على الدماغ

أوضحت أن نوعية العناصر الغذائية تلعب دورًا محوريًا في دعم وظائف الجهاز العصبي. فالبروتينات تساهم في بناء النواقل العصبية، بينما توفر الكربوهيدرات المعقدة طاقة مستقرة للمخ، وتدعم الدهون الصحية كفاءة الخلايا العصبية.

في المقابل، فإن الإفراط في السكريات البسيطة أو الوجبات السريعة قبل النوم قد يؤدي إلى تقلبات في مستوى السكر بالدم، ما يسبب استيقاظًا متكررًا أثناء الليل ويؤثر على صفاء الذهن في اليوم التالي.

الساعة البيولوجية.. المنظم الخفي للجسم

واختتمت الدكتورة بسمة حديثها بالتأكيد على أن الساعة البيولوجية لا تقتصر فقط على تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، بل تتحكم كذلك في إفراز الهرمونات وعمليات حرق الدهون وبناء العضلات وتجديد الخلايا.

كما تسهم في تنظيم إشارات الجهاز العصبي، مما يحقق التوازن بين الاسترخاء والنشاط.

وعند الإخلال بهذا النظام سواء بالسهر المفرط أو تناول الطعام في أوقات متأخرة تتأثر كفاءة الجسم ذهنيًا وبدنيًا.

وشددت على أهمية تناول وجبة خفيفة متوازنة قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات كحد أقصى، مع تجنب السكريات والدهون الثقيلة، للحفاظ على نوم عميق يدعم صحة الدماغ ويعزز التركيز والذاكرة في اليوم التالي.