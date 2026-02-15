قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
نيويورك تنهي عقد شركة مسيرات تزود الجيش الإسرائيلي وانقسام سياسي حول القرار

مسيرة
مسيرة
فرناس حفظي

أعلنت إدارة حوض بناء السفن في بروكلين بمدينة نيويورك عدم تجديد عقد الإيجار المبرم مع شركة Easy Aerial المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة، والتي تُتهم بتوريد تقنيات مراقبة للجيش الإسرائيلي.


وجاء القرار بعد أسابيع من تولي العمدة الجديد زهران ممداني مهامه، وهو المعروف بمواقفه المؤيدة للحقوق الفلسطينية ودعواته السابقة لمقاطعة إسرائيل.


وأوضح عضو مجلس مدينة نيويورك لينكولن ريستلر أن المجمع الصناعي المملوك للمدينة اختار إنهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة، معتبرا أن منشأة عامة لا ينبغي أن تؤجر مساحاتها لشركات تُنتج تقنيات قد تُستخدم في النزاعات المسلحة.


وكان الموقع قد شهد خلال الأشهر الماضية احتجاجات من مجموعات حقوقية طالبت بوقف أنشطة الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية، فيما رأت أطراف مؤيدة للقرار أنه ينسجم مع توجهات الإدارة الجديدة.


في المقابل، انتقد عضو مجلس الولاية كالمان ييغر الخطوة، واصفا إياها بأنها تضر بمناخ الأعمال في المدينة، ومتهما قيادة البلدية بتسييس القرارات الاقتصادية.


ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم مركز التنمية الاقتصادية في نيويورك New York City Economic Development Corporation أن إنهاء العقد يعود إلى اعتبارات تجارية وتشغيلية تتعلق بشروط الامتثال داخل المجمع الصناعي.


ويُعد ممداني، البالغ من العمر 34 عاما، أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، وقد برز اسمه خلال الفترة الماضية بعد مواقفه الحادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعمه لحركة المقاطعة المعروفة باسم حركة المقاطعة BDS، ما جعله محور جدل واسع داخل الأوساط السياسية الأميركية.

