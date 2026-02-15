نيويورك تنهي عقد شركة مسيرات تزود الجيش الإسرائيلي وانقسام سياسي حول القرار

أعلنت إدارة حوض بناء السفن في بروكلين بمدينة نيويورك عدم تجديد عقد الإيجار المبرم مع شركة Easy Aerial المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة، والتي تُتهم بتوريد تقنيات مراقبة للجيش الإسرائيلي.



وجاء القرار بعد أسابيع من تولي العمدة الجديد زهران ممداني مهامه، وهو المعروف بمواقفه المؤيدة للحقوق الفلسطينية ودعواته السابقة لمقاطعة إسرائيل.



وأوضح عضو مجلس مدينة نيويورك لينكولن ريستلر أن المجمع الصناعي المملوك للمدينة اختار إنهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة، معتبرا أن منشأة عامة لا ينبغي أن تؤجر مساحاتها لشركات تُنتج تقنيات قد تُستخدم في النزاعات المسلحة.



وكان الموقع قد شهد خلال الأشهر الماضية احتجاجات من مجموعات حقوقية طالبت بوقف أنشطة الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية، فيما رأت أطراف مؤيدة للقرار أنه ينسجم مع توجهات الإدارة الجديدة.



في المقابل، انتقد عضو مجلس الولاية كالمان ييغر الخطوة، واصفا إياها بأنها تضر بمناخ الأعمال في المدينة، ومتهما قيادة البلدية بتسييس القرارات الاقتصادية.



ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم مركز التنمية الاقتصادية في نيويورك New York City Economic Development Corporation أن إنهاء العقد يعود إلى اعتبارات تجارية وتشغيلية تتعلق بشروط الامتثال داخل المجمع الصناعي.



ويُعد ممداني، البالغ من العمر 34 عاما، أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، وقد برز اسمه خلال الفترة الماضية بعد مواقفه الحادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعمه لحركة المقاطعة المعروفة باسم حركة المقاطعة BDS، ما جعله محور جدل واسع داخل الأوساط السياسية الأميركية.