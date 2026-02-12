الجيش الإسرائيلي والموساد يطلبان الإيرانيين بالتواصل والتعاون عبر قنواتهما الرسمية

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي دعوته للمواطنين الإيرانيين إلى التواصل معه "من أجل أي نوع من التعاون"، في رسالة جديدة نشرها باللغة الفارسية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وجاء في البيان: "نرجو من الشعب الإيراني الوطني التفضل بمتابعة قنواتنا الرسمية فقط"، مرفقا بروابط قال إنها تعود إلى الحسابات الرسمية لكل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد على تطبيق "تيليجرام".

و أضاف البيان أن "الصفحات والروابط المذكورة في هذا المنشور هي الحسابات الرسمية والشرعية"، داعيا إلى الاعتماد عليها حصريا في أي تواصل.

وتأتي هذه الرسالة في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، وسط تحركات سياسية وعسكرية متسارعة تتعلق بالملف الإيراني.