الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا: الوضع في الشرق الأوسط ينذر بالخطر ولا نستبعد عملية عسكرية ضد إيران

محمود نوفل

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الوضع في الشرق الأوسط ينذر بالخطر ولا يمكن استبعاد عملية عسكرية جديدة ضد إيران.

وقالت الخارجية الروسية أن واشنطن وحلفاءها يعززون قدراتهم العسكرية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وهو ما يهدد موسكو والصين.

وفي وقت لاحق ، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على شبكة إكس: "إن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي ممكن، ولكن بشرط أن يكون عادلاً ومتوازناً، وستدافع طهران عن سيادتها مهما كلف الأمر، حقوقنا وكرامتنا غير قابلة للتفاوض".


وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراره على استمرار المفاوضات مع إيران، مشددًا على أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا بقوة، رغم حساسية المرحلة والتوترات الإقليمية.

وفي تصريحات عقب اجتماعه مع نتنياهو، وصف ترامب اللقاء بأنه "جيد جدًا"، موضحًا أنهما ناقشا ما وصفه بـ"التقدم الهائل" المحرز في غزة والمنطقة بشكل عام، إلى جانب التطورات المتعلقة بالملف الإيراني.

وقال ترامب إن الاجتماع لم يسفر عن التوصل إلى أي أمر نهائي بشأن إيران، مضيفًا أن المشاورات لا تزال مستمرة، وأن جميع الخيارات ما زالت قيد الدراسة.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه إذا تم التوصل إلى صفقة مع إيران، فإنها ستكون "أفضل خيار لنتنياهو"، معتبرًا أن الاتفاق – في حال تحققه – قد يساهم في تجنب تصعيد واسع في المنطقة.

وأشار ترمب إلى أن إيران تعرضت في المرة الماضية لما وصفه بـ"مطرقة منتصف الليل" بعدما رفضت إبرام صفقة، في إشارة إلى ضغوط أو إجراءات سابقة اتخذت بحق طهران، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تكون إيران هذه المرة "أكثر عقلانية ومسئولية" في تعاملها مع المفاوضات.

