قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الأوقاف تكشف بالدليل على نجاة أبوي النبي ﷺ وعدم تعذيبهم
سويلم: رئاسة مرفق المياه الإفريقي أولوية قصوى لمصر لخدمة قضايا القارة
وزير الخارجية: إطلاق مسار إنساني فوري لضمان وصول المساعدات السودانية دون عوائق
حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأمين العام للناتو: روسيا والصين تهددان أمن الحلف بالقطب الشمالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن الأمين العام للناتو، أن روسيا والصين تهددان أمن الحلف بالقطب الشمالي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على عدم استعداده لعقد أي لقاء لحل النزاع في أوكرانيا على أراضي روسيا أو بيلاروس، بحسب وكالة "أوكرينفورم".

وقال زيلينسكي: "نحن مستعدون لدعم مقترحات الولايات المتحدة باللقاء في أي أراض: أمريكا، أوروبا، دول محايدة، أي دول، باستثناء الاتحاد الروسي وبيلاروس".

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني رفضا صريحا لدعوة بوتين الذي سبق أن قال: "إذا كان زيلينسكي مستعدا للقاء، فليأتِ إلى موسكو". وكان زيلينسكي قد صرح بشكل متناقض سابقا بأنه مستعد للقاء "بأي شكل"، قبل أن يحدد موقفه باستثناء الأراضي الروسية والبيلاروسية.

يأتي هذا الموقف بالتزامن مع أنباء عن مفاوضات غير معلنة، حيث أفادت صحيفة "تايمز أوف أوكرانيا"، الأربعاء، نقلا عن مصادر، بأن كييف تدرس إمكانية إرسال وفد إلى موسكو لإجراء مفاوضات حول التسوية في أوكرانيا.

يُذكر أن جولتين من المفاوضات حول أوكرانيا عُقدتا في أبو ظبي، الأولى في 23-24 يناير والثانية في 4-5 فبراير، بمشاركة وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وجرت بشكل مغلق دون حضور الصحافة.



 

روسيا الصين الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

معتمد جمال

قرار عاجل من معتمد جمال بعد فوز الزمالك علي سموحة

عدد أيام رمضان

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

ترشيحاتنا

جانب دن ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سعد بن أبي وقاص نموذج للثبات أمام الابتلاء

د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر

مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث عدل إلهي وليست حسابات فقط

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد