بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"
حاملة الطائرات الثانية نحو الشرق الأوسط.. ماذا يحدث بين أمريكا وإيران؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فرنسا تعلن المشاركة في عملية حارس القطب الشمالي التابعة لحلف الناتو

محمود نوفل

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية كاثرين فوتران عن مشاركة بلادها في عملية "حارس القطب الشمالي" التابعة لحلف "الناتو".

وبالأمس، أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إطلاق مهمته الجديدة لتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي، في خطوة تهدف إلى تهدئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد القائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا، الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكويتش، في بيان أوردته "فرانس برس"، أن هذه المهمة التي أُطلق عليها اسم "أركتيك سنتري" Arctic Sentry (حارس القطب الشمالي)، تُبرز التزام الحلف "بالحفاظ على الاستقرار في إحدى أهم المناطق الإستراتيجية".

ومطلع فبراير الحالي أعلن حلف شمال الأطلسي أنه باشر التخطيط لمهمة جديدة لتعزيز الأمن في القطب الشمالي، بعد أن برر ترامب مطالبته بجرينلاند بهدف حماية المنطقة.

كما صرح المتحدث باسم القيادة العليا لقوات الحلف في أوروبا، مارتن أودونيل وقتئذ : "يجري التخطيط، حاليًا، لمهمة مراقبة مُعززة سُميت حارس القطب الشمالي".

فرنسا حلف الناتو عملية حارس القطب الشمالي الدفاع الفرنسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

جانب من مشاركة التأمين الصحي الشامل

نموذج مميز.. عرض التجربة المصرية للتأمين الصحي الشامل بمؤتمر في دبي

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير التموين

بتكلفة 45 مليون جنيه..افتتاح أول مجزر يضم وحدة بيوجاز لتجميع المخلفات

الدكتور احمد السبكي

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد لقاءات رفيعة المستوى مع "هيئة صحة دبي"

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

