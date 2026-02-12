فرنسا تعلن المشاركة في عملية حارس القطب الشمالي التابعة لحلف الناتو

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية كاثرين فوتران عن مشاركة بلادها في عملية "حارس القطب الشمالي" التابعة لحلف "الناتو".

وبالأمس، أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إطلاق مهمته الجديدة لتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي، في خطوة تهدف إلى تهدئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد القائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا، الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكويتش، في بيان أوردته "فرانس برس"، أن هذه المهمة التي أُطلق عليها اسم "أركتيك سنتري" Arctic Sentry (حارس القطب الشمالي)، تُبرز التزام الحلف "بالحفاظ على الاستقرار في إحدى أهم المناطق الإستراتيجية".

ومطلع فبراير الحالي أعلن حلف شمال الأطلسي أنه باشر التخطيط لمهمة جديدة لتعزيز الأمن في القطب الشمالي، بعد أن برر ترامب مطالبته بجرينلاند بهدف حماية المنطقة.

كما صرح المتحدث باسم القيادة العليا لقوات الحلف في أوروبا، مارتن أودونيل وقتئذ : "يجري التخطيط، حاليًا، لمهمة مراقبة مُعززة سُميت حارس القطب الشمالي".