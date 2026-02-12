إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم إيجي بست لـ أحمد مالك وسلمى أبو ضيف ومروان بابلو

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «إيجي بست»، المستوحى من أحداث حقيقية، في عمل درامي يسلّط الضوء على واحدة من أكثر الظواهر الرقمية تأثيرًا في العالم العربي خلال السنوات الماضية.



الفيلم من بطولة النجوم أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، ويشهد الظهور التمثيلي الأول لمغني الراب مروان بابلو، في أول تجربة فنية له ، العمل من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ومن إنتاج طارق نصر.



‎تدور أحداث «إيجي بست» حول قصة صديقين نشآ معًا منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة، جمعهما شغف مبكر بالسينما ومشاهدة الأفلام. يقودهما هذا الشغف إلى تأسيس موقع إلكتروني لعرض المحتوى السينمائي، ليحقق انتشارًا واسعًا ونجاحًا غير متوقع، قبل أن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب مع تصاعد التحديات القانونية والضغوط الأخلاقية المرتبطة بعالم القرصنة الرقمية.

«إيجي بست» ليس مجرد سرد لوقائع حقيقية، بل رحلة إنسانية تستكشف أحلام جيل نشأ في زمن الانفتاح الرقمي، وسعى إلى كسر الحواجز التقليدية للوصول إلى الفن، قبل أن يواجه الثمن المعقّد لهذا التحول.

ومن المقرر الكشف عن مزيد من تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لطرحه للجمهور قريباً في دور العرض.