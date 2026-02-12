قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن تنظم ورشة عمل تحت عنوان "تمويل التعليم في ظل التحولات الوطنية والإقليمية"
خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال وطريقة حمايتهم من الهاكرز .. تفاصيل
مصادر لـ"صدى البلد" تكشف تفاصيل مطالبة أيمن محسب لحزب الوفد بـ11 مليون جنيه مديونية
محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويترسخ بين أساطير البريميرليج| تفاصيل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم إيجي بست لـ أحمد مالك وسلمى أبو ضيف ومروان بابلو

ايجي بست
ايجي بست
أحمد البهى

 أطلقت الشركة المنتجة لفيلم  «إيجي بست»، المستوحى من أحداث حقيقية، في عمل درامي يسلّط الضوء على واحدة من أكثر الظواهر الرقمية تأثيرًا في العالم العربي خلال السنوات الماضية.


الفيلم من بطولة النجوم أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، ويشهد الظهور التمثيلي الأول لمغني الراب مروان بابلو، في أول تجربة فنية له ، العمل من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ومن إنتاج طارق نصر.


‎تدور أحداث «إيجي بست» حول قصة صديقين نشآ معًا منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة، جمعهما شغف مبكر بالسينما ومشاهدة الأفلام. يقودهما هذا الشغف إلى تأسيس موقع إلكتروني لعرض المحتوى السينمائي، ليحقق انتشارًا واسعًا ونجاحًا غير متوقع، قبل أن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب مع تصاعد التحديات القانونية والضغوط الأخلاقية المرتبطة بعالم القرصنة الرقمية.

«إيجي بست» ليس مجرد سرد لوقائع حقيقية، بل رحلة إنسانية تستكشف أحلام جيل نشأ في زمن الانفتاح الرقمي، وسعى إلى كسر الحواجز التقليدية للوصول إلى الفن، قبل أن يواجه الثمن المعقّد لهذا التحول.
ومن المقرر الكشف عن مزيد من تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لطرحه للجمهور قريباً في دور العرض.

إيجي بست أحمد مالك سلمى أبو ضيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

ايجي بست

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم إيجي بست لـ أحمد مالك وسلمى أبو ضيف ومروان بابلو

معتصم النهار

معتصم النهار: اتحاربت من ولاد بلدي ومسابونيش في حالي

رامي جمال

مع الأغاني النكد.. رامي جمال يعلن عن حفل جديد في عيد الحب

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد