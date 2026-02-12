قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تنفذ أكبر برنامج تدريبي لتوحيد إجراءات العلاج على نفقة الدولة بجميع المحافظات

قرارات نفقة
قرارات نفقة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ برنامج تدريبي موسع هو الأكبر من نوعه، لتفعيل وتعميم دليل إجراءات منظومة العلاج على نفقة الدولة، وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بهدف توحيد التطبيق وضمان الدقة والسرعة والشفافية في إصدار القرارات العلاجية بكافة المحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج يُنفذ وفق مراحل تغطي الجمهورية بالكامل، بدءًا من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والدقهلية، ثم الشرقية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، وصولاً إلى أسيوط وسوهاج وقنا وشمال سيناء، على أن تُستكمل المراحل بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

تكامل القيادة والتنفيذ

وشمل التدريب مديري المديريات والمجالس الطبية ومسئولي نفقة الدولة ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنفسية، لضمان تكامل القيادة والتنفيذ وتطبيق موحد دون تباين.

وأكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن البرنامج ركز على شرح الدليل تفصيليًا، وتوضيح مسار المريض الكامل من الطلب إلى القرار، مع التركيز على التخصصات عالية التردد كالأورام وجراحات القلب والعظام، لضمان إصدار قرارات منضبطة وسريعة مع الحفاظ على معايير المراجعة الطبية.

وأشار إلى أن التدريب تبنى نهجًا تشاركيًا باستيعاب ملاحظات المشاركين، وسيمتد ليشمل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات التعليمية والمستشفيات غير التابعة للوزارة.

وتؤكد الوزارة أن هذا البرنامج جزء من جهود مستمرة لتثبيت منظومة عمل موحدة تضع المريض أولوية، وتعزز العدالة والكفاءة والكرامة في تقديم حق العلاج على نفقة الدولة للمواطنين.

الصحة نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة المحافظات وزير الصحة

