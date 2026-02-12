الصحة تنفذ أكبر برنامج تدريبي لتوحيد إجراءات العلاج على نفقة الدولة بجميع المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ برنامج تدريبي موسع هو الأكبر من نوعه، لتفعيل وتعميم دليل إجراءات منظومة العلاج على نفقة الدولة، وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بهدف توحيد التطبيق وضمان الدقة والسرعة والشفافية في إصدار القرارات العلاجية بكافة المحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج يُنفذ وفق مراحل تغطي الجمهورية بالكامل، بدءًا من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والدقهلية، ثم الشرقية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، وصولاً إلى أسيوط وسوهاج وقنا وشمال سيناء، على أن تُستكمل المراحل بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

تكامل القيادة والتنفيذ

وشمل التدريب مديري المديريات والمجالس الطبية ومسئولي نفقة الدولة ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنفسية، لضمان تكامل القيادة والتنفيذ وتطبيق موحد دون تباين.

وأكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن البرنامج ركز على شرح الدليل تفصيليًا، وتوضيح مسار المريض الكامل من الطلب إلى القرار، مع التركيز على التخصصات عالية التردد كالأورام وجراحات القلب والعظام، لضمان إصدار قرارات منضبطة وسريعة مع الحفاظ على معايير المراجعة الطبية.

وأشار إلى أن التدريب تبنى نهجًا تشاركيًا باستيعاب ملاحظات المشاركين، وسيمتد ليشمل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات التعليمية والمستشفيات غير التابعة للوزارة.

وتؤكد الوزارة أن هذا البرنامج جزء من جهود مستمرة لتثبيت منظومة عمل موحدة تضع المريض أولوية، وتعزز العدالة والكفاءة والكرامة في تقديم حق العلاج على نفقة الدولة للمواطنين.