قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مناورات بحرية ثلاثية بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي
البابا تواضروس: ختان الإناث اعتداء على حقوق المرأة ويجب مواجهته
الإمام الأكبر: الإسلام أنصف المرأة ورفع من مكانتها
القرار مش هياخد وقت.. دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة
عقب تراجعه.. أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
هاني ضاحي: منصب النقيب مش وجاهة.. وهذه رؤيتي لإعادة هيبة نقابة المهندسين
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القرار مش هياخد وقت.. دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة

نفقة الدولة
نفقة الدولة
عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إصدار النسخة الأولى من «دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة - يناير 2026».

يأتي هذا الإصدار في إطار التزام الدولة المصرية، بحق المواطنين الدستوري في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة.

وأكد الوزير أن هذه المنظومة تمثل إحدى أهم الركائز الاستراتيجية لنظام الرعاية الصحية في مصر لحين استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، حيث تهدف الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الدليل إلى توحيد معايير العمل وتبسيط الدورة المستندية لطلب قرارات العلاج.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدليل، تم إعداده تحت إشراف قطاع الطب العلاجي، ويتضمن تفصيلاً شاملاً للإجراءات الإدارية والطبية، ومن أهمها:

توضيح دورة العمل من خلال شرح دقيق 

• توضيح دورة العمل من خلال شرح دقيق لخطوات طلب قرار العلاج بدءاً من رفع الملفات الطبية المرفقة بتقرير «اللجنة الثلاثية» الممهور بختم شعار الجمهورية من المستشفيات.

• يضم الدليل فصلاً كاملاً للمعايير الطبية الموحدة، يحدد الأبحاث والفحوصات المطلوبة لكل تخصص طبي (مثل الجراحة العامة، أمراض الدم، الأورام، الكلى، والرمد) لضمان سرعة اتخاذ القرار.

• يدعم الدليل التخصصات الدقيقة، حيث يغطي الإجراءات العلاجية المتطورة، وتشمل جراحات القلب والصدر، والأشعة التداخلية، وعلاج التصلب المتناثر (MS)، وزرع النخاع، وعلاج الأورام بالكيماوي والإشعاعي.

• يحدد الدليل الأبحاث المطلوبة عند تجديد قرارات العلاج لضمان الشفافية في التجديد، واستمرارية الخدمة الطبية للمرضى دون معوقات.

من جانبه، قال الدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إن الدليل يضع خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية الفرعية والمستشفيات، ما يقلل من زمن انتظار صدور القرارات ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بأعلى معايير الجودة.

وتجدد وزارة الصحة والسكان، التزام بالاستمرار في تطوير المنظومة الصحية، وتدعو جميع المعنيين والمنشآت الطبية للالتزام بما جاء في هذا الدليل الاسترشادي لتقديم أفضل خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

الشفافية الخدمات الطبية رئيس مجلس الوزراء العلاج على نفقة الدولة 2026 وزير الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

ترشيحاتنا

وائل جسار

بتوحشيني.. وائل جسار يشعل حفله في الإمارات

بوستر حفل ماجد المهندس

طرح التذاكر اليوم.. ماجد المهندس يحيي حفل غنائي في موسم الرياض 6 فبراير

عمرو الليثي

عمرو الليثي: الخوف أصعب كلمة في حياتنا ويجب أن نحوله لأمان وطمأنينة وثقة كبيرة في الله

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد