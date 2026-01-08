قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتقليل الخطابات الإدارية لقرارات نفقة الدولة.. المجالس الطبية تتفقد مستشفيات القاهرة والجيزة

عبدالصمد ماهر

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بحوكمة وتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة، قام الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، وفريق العمل بالمرور على عدد من المستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة تنفيذ إجراءات حصول المواطنين على قرارات العلاج على نفقة الدولة.

شملت الجولة مستشفيات المنيرة العام، وأم المصريين، وإمبابة العام. تم خلالها تفقد مكاتب نفقة الدولة، ورصد أي قصور في الخدمات المقدمة، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية فورًا. كما حرص الفريق على التواصل المباشر مع المرضى لإزالة أي معوقات تواجههم أثناء تقديم طلبات العلاج.

 اجتماع مع مسؤولي نفقة الدولة بمستشفيات مديريتي القاهرة والجيزة

وعقد فريق المجالس الطبية المتخصصة اجتماعًا مع مديري المستشفيات ومسؤولي نفقة الدولة بمستشفيات مديريتي القاهرة والجيزة، لتوضيح الإجراءات الصحيحة والمستحدثة لإصدار القرارات، بهدف تقليل الخطابات الإدارية وتسريع الإجراءات. استمع الفريق خلال الاجتماع إلى الاستفسارات والمقترحات لتعزيز حوكمة وتسهيل إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما شملت الجولة المرور على المجلس الطبي العام بالجيزة، حيث تم تفقد انتظام سير العمل والإجراءات الإدارية والفنية. تحدث الفريق مع المواطنين لإزالة أي معوقات، بهدف ضمان رضاهم عن الخدمات. يقدم المجلس خدمات الكشف الطبي لتحديد المستحقين لكارت الخدمات المتكاملة، وطالبي معاش تكافل وكرامة، والكشف على طالبي تجديد أو استخراج رخص السلاح والرخص المهنية والإجازات لغير المنتفعين بالتأمين الصحي، إلى جانب الكشف على المتقدمين لمدارس التمريض والمعاهد الفنية الصحية.

رافق الدكتور محمد العقاد خلال الجولة الدكتور إسحاق جميل وكيل الوزارة بالجيزة، والدكتورة سماح جاد وكيلة المديرية بالجيزة، والدكتور محمد عيد وكيل مديرية القاهرة، والدكتور محمد أبو المجد نائب مدير عام المجالس الطبية، والدكتورة ريهام الملا نائب مدير عام المجالس الطبية.

