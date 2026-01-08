قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مجاناً.. عناوين وأماكن صرف ألبان الأطفال ذوي الحساسية

اماكن صرف ألبان الأطفال المصابين بالحساسية
اماكن صرف ألبان الأطفال المصابين بالحساسية
رشا عوني

يبحث العديد من الآباء الأمهات عن أماكن صرف ألبان حساسية الألبان للأطفال على مستوى الجمهورية، حيث توفر وزارة الصحة المصرية العديد من المراكز في مختلف المحافظات لصرف ألبان الأطفال وبشكل مجاني في حال استحقاق الأطفال .

شروط صرف ألبان للأطفال أصحاب الحساسية

وهناك آليات لصرف ألبان أطفال ذوي الحساسية، يأتي علي رأسها توفير روشتة من استشاري متخصص، أو أحد المستشفيات الجامعة، أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو الكشف بالوحدة الصحة أو المركز الطبي الذي يقوم بصرف الألبان.

شروط صرف لبن الأطفال 

أماكن صرف ألبان الأطفال  

نستعرض معكم مراكز صرف الألبان للأطفال المصابين بحساسية الألبان في مختلف محافظات مصر،..


مراكز صرف الألبان بالقاهرة

مركز رعاية طفل مصر القديمة.

​مركز طبي المحكمة بالنزهة.

​مركز طبي روض الفرج.

​مستشفى أبو الريش الياباني (عيادة الجهاز الهضمي والكبد): أيام الأحد، الثلاثاء، والأربعاء. ​

عين شمس: عيادة الجهاز الهضمي بالدمرداش أيام الأحد، الإثنين، والأربعاء.

​عيادة التغذية الكيتونية بالدمرداش: يوم الثلاثاء.

ألبان الأطفال 

مراكز صرف الألبان بالجيزة

المركز الطبي بالشيخ زايد. ​

محافظات الوجه البحري والقناة

​الإسكندرية: مستشفى أطفال الرمل.

​مستشفى سموحة (عيادة أمراض التمثيل الغذائي) يوم الإثنين.

​الشرقية: مستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق (عيادة أمراض التمثيل الغذائي) من السبت إلى الخميس.

​الدقهلية: مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة يوم الثلاثاء.

​الغربية: المركز الطبي العام بطنطا.

​مستشفى طنطا الجامعي (وحدة الجهاز الهضمي): يومي الأحد والأربعاء.

​المنوفية: مستشفى شبين الكوم الجامعي (عيادة أمراض التمثيل الغذائي) يوم الثلاثاء.

​البحيرة: رعاية طفل الهلال بدمنهور.

​دمياط: مركز طبي حي ثالث دمياط.

​بورسعيد: مركز الإرشاد الوراثي. ​مجمع العرب الطبي التخصصي.

​الإسماعيلية: مستشفى الأطفال الجامعي (عيادة الجهاز الهضمي): يومي الثلاثاء والخميس.

حليب الأطفال 

​محافظات الصعيد والوجه القبلي

​الفيوم: مركز الإرشاد الوراثي. ​كيمان فارس.

​المنيا: مستشفى سوزان مبارك الجامعي (عيادة أمراض التمثيل الغذائي) يومي الأحد والأربعاء.

​أسيوط: مركز الإرشاد الوراثي.

​مستشفى الإيمان.

​مستشفى أسيوط الجامعي للأطفال (عيادة التغذية والجهاز الهضمي) يومي الأحد والثلاثاء.

​سوهاج: مركز طبي جزيرة محروس.

​مستشفى سوهاج الجامعي (عيادة أمراض التمثيل الغذائي) يومي الأحد والثلاثاء.

​قنا: مركز الإرشاد الوراثي.

​أسوان: مستشفى دراو المركزي. ​


 

اماكن صرف حليب الأطفال المصابين بالحساسية حساسية الألبان وزارة الصحة شروط صرف لبن الأطفال اماكن صرف لين الاطفال

