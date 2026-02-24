قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفراج عن سفير بريطاني سابق بعد اعتقاله على خلفية قضية إبستين
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
إطلاق أكبر مظلة حماية اجتماعية بساحة الشعب لتوزيع 4 ملايين وجبة و3 ملايين كرتونة غذاء
أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق
سندي ومليش غيره بعد ربنا.. زينة تنعى شقيقها بكلمات مؤثرة
«باي من غير سلام» آخر ما كتبه شقيق زينة قبل رحيله.. هل تنبأ بوفاته؟
فرنسا تمنع السفير الأمريكي من مقابلة أعضاء حكومة ماكرون.. ما السبب؟
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-2-2026
صدقة السر ظل يوم القيامة.. فسارع بالخيرات فى هذا الشهر الفضيل
أكبر سفينة حربية.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تقترب من ميناء حيفا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو ببورسعيد
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تمنع السفير الأمريكي من مقابلة أعضاء حكومة ماكرون.. ما السبب؟

تشارلز كوشنر
تشارلز كوشنر
هاجر رزق

قالت مصادر دبلوماسية، الاثنين، إن السفير الأمريكي لدى فرنسا تشارلز كوشنر، مُنع من مقابلة أعضاء الحكومة الفرنسية.

وأضافت المصادر الدبلوماسية أن السفير الأمريكي تم منعه لعدم حضوره إلى وزارة الخارجية في وقت سابق من اليوم حيث تم استدعاؤه بسبب تعليقاته على مقتل ناشط فرنسي من اليمين المتطرف الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".


 

وأفاد المصدر بأنه "بعد نشر السفارة الأمريكية تعليقات حول مأساة وقعت في فرنسا ولا تخص سوى النقاش العام الوطني الذي نرفض السماح باستغلاله، تم استدعاء السفير تشارلز كوشنر اليوم إلى الوزارة.. لكنه لم يحضر".


 

وقالت السفارة الأمريكية في فرنسا و مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إنهما يراقبان القضية، محذرين في بيان من أن "اليسار الراديكالي العنيف آخذ في الازدياد" ويجب التعامل معه على أنه تهديد للأمن العام.


 

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى "أنه وفي مواجهة سوء الفهم الواضح هذا للتوقعات الأساسية لسفير يتشرف بتمثيل بلاده، طلب الوزير عدم السماح له بالوصول المباشر إلى أعضاء الحكومة الفرنسية".

السفير الأمريكي الحكومة الفرنسية ناشط فرنسي السفير تشارلز كوشنر مكتب مكافحة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

ترشيحاتنا

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تحدد مواعيد الانتخابات وتوافق على زيادة المعاشات 15%

عمرو دياب

حملة أورنج رمضان تتصدر أنغامي.. وأغنيتها الإعلانية في المركز الأول.. تفاصيل

هاني ضاحي المرشح لمنصب نقيب عام المهندسين

حفنة وعود من هاني ضاحي لمهندسي الوادي الجديد.. هذه أهمها

بالصور

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد