فرنسا تمنع السفير الأمريكي من مقابلة أعضاء حكومة ماكرون.. ما السبب؟

قالت مصادر دبلوماسية، الاثنين، إن السفير الأمريكي لدى فرنسا تشارلز كوشنر، مُنع من مقابلة أعضاء الحكومة الفرنسية.

وأضافت المصادر الدبلوماسية أن السفير الأمريكي تم منعه لعدم حضوره إلى وزارة الخارجية في وقت سابق من اليوم حيث تم استدعاؤه بسبب تعليقاته على مقتل ناشط فرنسي من اليمين المتطرف الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".





وأفاد المصدر بأنه "بعد نشر السفارة الأمريكية تعليقات حول مأساة وقعت في فرنسا ولا تخص سوى النقاش العام الوطني الذي نرفض السماح باستغلاله، تم استدعاء السفير تشارلز كوشنر اليوم إلى الوزارة.. لكنه لم يحضر".





وقالت السفارة الأمريكية في فرنسا و مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إنهما يراقبان القضية، محذرين في بيان من أن "اليسار الراديكالي العنيف آخذ في الازدياد" ويجب التعامل معه على أنه تهديد للأمن العام.





وأشار المصدر الدبلوماسي إلى "أنه وفي مواجهة سوء الفهم الواضح هذا للتوقعات الأساسية لسفير يتشرف بتمثيل بلاده، طلب الوزير عدم السماح له بالوصول المباشر إلى أعضاء الحكومة الفرنسية".