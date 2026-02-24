قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

«باي من غير سلام» آخر ما كتبه شقيق زينة قبل رحيله.. هل تنبأ بوفاته؟

يارا أمين

خيّم الحزن على أسرة الفنانة زينة بعد إعلان وفاة شقيقها إسلام رضا إسماعيل فجر اليوم، في اليوم السادس من شهر رمضان، أيام الرحمة والمغفرة.

وجاء إعلان الوفاة عبر الأسرة، حيث نعت الفنانة زينة شقيقها بكلمات عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويااااا وابني وحبيبي وسندي في الدنيا اللي مليش غيره بعد ربنا.. أخويا حبيبي إسلام رضا إسماعيل».

علاقة زينة بشقيقها

المصادر تشير إلى أن إسلام كان دائم الدعم والمعونة لـ زينة في حياتها الشخصية والمهنية.

صلاة الجنازة

ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل العزاء في وقت لاحق.

منشور مؤثر قبل ساعات من الوفاة

اللافت أن إسلام رضا كان قد كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي قبل ساعات من رحيله، حمل كلمات اعتبرها البعض أشبه برسالة وداع، قال فيها: «أكتر من يخاف الفراق… وأول من يقول وداعًا أنا… باي من غير سلام».

المنشور أثار حالة من التأثر بين المتابعين بعد انتشار خبر وفاته، خاصة أنه جاء قبل ساعات قليلة من رحيله، ما دفع كثيرين لاعتباره كلمات وداع أخيرة.

وفاة فجر رمضان

وتوفي إسلام رضا في فجر سادس أيام شهر رمضان المبارك، وهو ما أضفى حالة خاصة من الحزن المختلط بالدعاء، إذ اعتبر كثيرون أن الرحيل في هذا التوقيت “خاتمة مباركة” في أيام الرحمة والمغفرة.

تفاصيل غير معلنة

وحتى الآن، لم تكشف الأسرة عن سبب الوفاة أو أي تفاصيل طبية تتعلق بالحالة الصحية للراحل، مكتفية بالإعلان عن موعد ومكان صلاة الجنازة

