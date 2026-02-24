قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر للفتوى: المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتقضي بعد رمضان
الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي
الحكم على المتهم بقـ.تل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية
مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

جوري بكر: في ناس كانت بتحسدني على ابني ونجاحي.. وبتحسد حتى على الضحكة

جوري بكر
جوري بكر
أوركيد سامي

كشفت الفنانة جوري بكر عن تعرضها للحسد خلال فترة زواجها، مؤكدة أن البعض كان يعلق على حياتها بشكل لافت بسبب استقرارها الأسري ونجاحها المهني.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضحت جوري بكر أنها كانت تسمع عبارات مثل: "دي متجوزة وعندها طفل وناجحة في الشغل"، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص قد يحسدون الإنسان حتى على أبسط الأشياء، قائلة إن هناك من يحسد على الضحكة نفسها.

وأضافت أن النجاح والاستقرار قد يثيران مشاعر سلبية لدى البعض، لكنها تحرص دائمًا على التركيز في حياتها وعملها، وعدم الالتفات إلى مثل هذه الأمور.

وأثارت تصريحات جوري بكر تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين متعاطف مع حديثها عن الحسد، وبين من يرى أن النجاح بطبيعته يجذب الانتقادات.

جوري بكر اخبار الفن نجوم الفن

تعبئة الوقود
اوبل كورسا 2003
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
انفجار إطار السيارة
محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

