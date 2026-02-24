جوري بكر: في ناس كانت بتحسدني على ابني ونجاحي.. وبتحسد حتى على الضحكة

كشفت الفنانة جوري بكر عن تعرضها للحسد خلال فترة زواجها، مؤكدة أن البعض كان يعلق على حياتها بشكل لافت بسبب استقرارها الأسري ونجاحها المهني.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضحت جوري بكر أنها كانت تسمع عبارات مثل: "دي متجوزة وعندها طفل وناجحة في الشغل"، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص قد يحسدون الإنسان حتى على أبسط الأشياء، قائلة إن هناك من يحسد على الضحكة نفسها.

وأضافت أن النجاح والاستقرار قد يثيران مشاعر سلبية لدى البعض، لكنها تحرص دائمًا على التركيز في حياتها وعملها، وعدم الالتفات إلى مثل هذه الأمور.

وأثارت تصريحات جوري بكر تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين متعاطف مع حديثها عن الحسد، وبين من يرى أن النجاح بطبيعته يجذب الانتقادات.