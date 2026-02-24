المهندسين تحدد مواعيد الانتخابات وتوافق على زيادة المعاشات 15%

عقد مجلس نقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس طارق النبراوي، النقيب العام، جلسته رقم (53) يوم الإثنين 23 فبراير 2026، حيث ناقش عددًا من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية المهمة، واتخذ بشأنها عدة قرارات.

ووافق المجلس على تحديد موعد التصويت في انتخابات النقابة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وذلك بجميع المراكز النقابية على مستوى الجمهورية، في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي المقبل.

كما أقر المجلس إلغاء العمل بنظام الفرز الإلكتروني في انتخابات النقابة، على أن يتم اعتماد الآليات المنظمة لذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وعلى الصعيد المالي، وافق المجلس على الموازنة العمومية للنقابة عن عام 2025، وكذلك الموازنة التقديرية للعام المالي 2026، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المنظمة لاعتمادهما.

وفيما يتعلق بملف المعاشات، وافق المجلس على زيادة المعاشات بنسبة 15%، على أن يتم عرض القرار على الجمعية العمومية لاعتماده بشكل نهائي.

كما وافق المجلس مبدئيًا على عرض شراكة مقدم من أحد المطورين العقاريين الدوليين لاستثمار أرض سيتي ستارز وأرض بدر، مع إحالة الملف كاملًا إلى المجلس القادم لمزيد من الدراسة واستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد المجلس حرصه على اتخاذ القرارات التي توازن بين دعم أعضاء النقابة وتعزيز مواردها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتطوير الخدمات المقدمة للمهندسين.