الأزهر للفتوى: المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتقضي بعد رمضان
الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي
الحكم على المتهم بقـ.تل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية
مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-2-2026
أخبار البلد

المهندسين تحدد مواعيد الانتخابات وتوافق على زيادة المعاشات 15%

طارق النبراوي نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

عقد مجلس نقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس طارق النبراوي، النقيب العام، جلسته رقم (53) يوم الإثنين 23 فبراير 2026، حيث ناقش عددًا من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية المهمة، واتخذ بشأنها عدة قرارات.

ووافق المجلس على تحديد موعد التصويت في انتخابات النقابة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وذلك بجميع المراكز النقابية على مستوى الجمهورية، في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي المقبل.

كما أقر المجلس إلغاء العمل بنظام الفرز الإلكتروني في انتخابات النقابة، على أن يتم اعتماد الآليات المنظمة لذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وعلى الصعيد المالي، وافق المجلس على الموازنة العمومية للنقابة عن عام 2025، وكذلك الموازنة التقديرية للعام المالي 2026، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المنظمة لاعتمادهما.

وفيما يتعلق بملف المعاشات، وافق المجلس على زيادة المعاشات بنسبة 15%، على أن يتم عرض القرار على الجمعية العمومية لاعتماده بشكل نهائي.

كما وافق المجلس مبدئيًا على عرض شراكة مقدم من أحد المطورين العقاريين الدوليين لاستثمار أرض سيتي ستارز وأرض بدر، مع إحالة الملف كاملًا إلى المجلس القادم لمزيد من الدراسة واستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد المجلس حرصه على اتخاذ القرارات التي توازن بين دعم أعضاء النقابة وتعزيز مواردها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتطوير الخدمات المقدمة للمهندسين.

