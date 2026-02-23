قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعادل إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
جمال العدل: الخطيب مش عارف يعمل حاجة في الأهلي
جمال العدل: زيزو مش شبه الزمالك.. وشيكابالا ملوش زي
ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات
بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات
محمد غالي

حقيقة تعطيل الدراسة والتي ازدادت عمليات بحث أولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة حول حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، عقب موجة الأمطار التي شهدتها عدة محافظات، وتداول أنباء عن صدور قرار في هذا الشأن من وزير التربية والتعليم.

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

حقيقة تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بسبب الطقس

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرار من الوزير بشأن تعطيل الدراسة غدا في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف يترك قرار تعطيل الدراسة في حالات الطقس السيئ للمحافظين، كل وفقا لظروف محافظته، مشددا على أن الوزارة لا تصدر قرارات عامة بتعطيل الدراسة في جميع المحافظات دفعة واحدة بسبب الأحوال الجوية.

وأوضح المصدر أنه في حال إصدار أي محافظ قرارا بتعطيل الدراسة، يتم نشر بيان رسمي من المحافظة المعنية عبر القنوات الرسمية وصفحاتها المعتمدة لضمان وصول القرار إلى الطلاب وأولياء الأمور بشكل واضح ورسمي.

تحذير من الشائعات

وحذرت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء أخبار غير رسمية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة، دون وجود بيان رسمي صادر عن المحافظة المختصة.

حقيقة تعطيل الدراسة

حالة الطقس الآن

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وشهدت القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة زيادة في شدة الأمطار الرعدية، تخللها سقوط لحبات البرد في بعض المناطق، مع نشاط ملحوظ للرياح ساهم في زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء 24 فبراير 2026، والظواهر الجوية المتوقعة، إلى جانب بيان بدرجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 24 فبراير 2026

توقعت الهيئة أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء حتى دافئ نهارا على أغلب المناطق، على أن يعود الطقس باردا إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة

أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء وخليج السويس، وقد تغزر أحيانا على مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة.

وتوجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بنسبة ضعيفة تصل إلى 20% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ولفتت الهيئة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حقيقة تعطيل الدراسة حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس تعطيل الدراسة غدا حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية تعطيل الدراسة وزير التربية والتعليم الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

اسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبيل

أسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبايل

الجمارك

4.242 مليون جنيه حصيلة الجمارك من بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

سعر الذهب في مصر

اسعار الذهب الان.. عيار 21 مفاجأة

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

فيديو

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد