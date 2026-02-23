حقيقة تعطيل الدراسة والتي ازدادت عمليات بحث أولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة حول حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، عقب موجة الأمطار التي شهدتها عدة محافظات، وتداول أنباء عن صدور قرار في هذا الشأن من وزير التربية والتعليم.

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرار من الوزير بشأن تعطيل الدراسة غدا في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف يترك قرار تعطيل الدراسة في حالات الطقس السيئ للمحافظين، كل وفقا لظروف محافظته، مشددا على أن الوزارة لا تصدر قرارات عامة بتعطيل الدراسة في جميع المحافظات دفعة واحدة بسبب الأحوال الجوية.

وأوضح المصدر أنه في حال إصدار أي محافظ قرارا بتعطيل الدراسة، يتم نشر بيان رسمي من المحافظة المعنية عبر القنوات الرسمية وصفحاتها المعتمدة لضمان وصول القرار إلى الطلاب وأولياء الأمور بشكل واضح ورسمي.

تحذير من الشائعات

وحذرت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء أخبار غير رسمية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة، دون وجود بيان رسمي صادر عن المحافظة المختصة.

حالة الطقس الآن

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وشهدت القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة زيادة في شدة الأمطار الرعدية، تخللها سقوط لحبات البرد في بعض المناطق، مع نشاط ملحوظ للرياح ساهم في زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء 24 فبراير 2026، والظواهر الجوية المتوقعة، إلى جانب بيان بدرجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 24 فبراير 2026

توقعت الهيئة أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء حتى دافئ نهارا على أغلب المناطق، على أن يعود الطقس باردا إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة

أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء وخليج السويس، وقد تغزر أحيانا على مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة.

وتوجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بنسبة ضعيفة تصل إلى 20% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ولفتت الهيئة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.