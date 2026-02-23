قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لماذا أمر النبي بالسحور في رمضان للصائمين؟.. احذر تركه لـ 12 سببا
الأهلي يهزم سموحة بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا
ترامب يكشف حقيقة خلافه مع رئيس الأركان الأمريكي حول ضرب إيران
جيهان زكي وتركي آل الشيخ يطلقان شراكات ثقافية كبرى بين مصر والسعودية.. مفاجآت للأوبرا وحفلات شهرية ومبادرات فنية بالمحافظات
فلوسك اتحولت بالخطأ على إنستاباى؟.. إليك طريقة استرجاعها
طقس مضطرب يضرب المحافظات.. حقيقة تعطيل الدراسة في سوهاج بعد تحذيرات الأرصاد
لن ترونا إلا معا.. تركي آل الشيخ يعلق على زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية
أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي للسعودية مهمة لأمن واستقرار المنطقة بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طقس مضطرب يضرب المحافظات.. حقيقة تعطيل الدراسة في سوهاج بعد تحذيرات الأرصاد

حقيقة تعطيل الدراسة بسوهاج
حقيقة تعطيل الدراسة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت عدة محافظات حالة من الارتباك خلال الساعات الماضية، عقب تحذيرات رسمية من سوء الأحوال الجوية واحتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة؛ ما أثار تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول مصير الدراسة، خاصة في ظل قرارات تعليقها ببعض المحافظات كإجراء احترازي.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا حذرت فيه من نشاط للرياح المثيرة للأتربة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية، مؤكدة ضرورة توخي الحذر أثناء التنقل، خاصة على الطرق السريعة.

حالة الطقس بمحافظة سوهاج

وفي محافظة سوهاج، سادت حالة من الترقب بين المواطنين، مع انتشار أنباء غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة، إلا أن الجهات المعنية لم تصدر حتى الآن قرارًا رسميًا بتعليقها، لتستمر العملية التعليمية بشكل طبيعي داخل المدارس والمعاهد.

وأكدت مصادر تعليمية بالمحافظة أن تعطيل الدراسة لا يتم إلا بقرار رسمي من المحافظ، بناءً على تقارير الجهات المختصة، وعلى رأسها الأرصاد وغرف الأزمات، مشيرة إلى أن الأوضاع الجوية داخل سوهاج لم تصل إلى مستوى يستدعي وقف الدراسة حتى الآن.

ورغم استقرار الطقس نسبيًا مقارنة ببعض المحافظات الساحلية، شهدت بعض المناطق نشاطًا للرياح وبرودة ملحوظة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما دفع الأهالي إلى مطالبة الطلاب بارتداء الملابس الثقيلة واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

من جانبها، رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الطقس، مع تجهيز فرق الطوارئ ومراجعة شبكات تصريف مياه الأمطار، لضمان عدم تأثر الحركة المرورية أو الخدمات الحيوية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج الأمطار تعطيل الدراسة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

ترشيحاتنا

علي السبع

علي السبع يسخر من فخر أحمد رمزي أمام زملائهما.. الحلقة السادسة من مسلسل فخر الدلتا

أحمد مالك وهدي المفتى

مسلسل سوا سوا الحلقة 7 .. انقلاب سيارة هدى المفتى وأحمد مالك وتعرضهما لحادث

أحمد سعيد عبد الغني

مسلسل على قد الحب الحلقة 6 .. أحمد سعيد عبد الغني يتأمر على نيللي كريم

بالصور

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

فيديو

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

المزيد