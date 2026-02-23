طقس مضطرب يضرب المحافظات.. حقيقة تعطيل الدراسة في سوهاج بعد تحذيرات الأرصاد

شهدت عدة محافظات حالة من الارتباك خلال الساعات الماضية، عقب تحذيرات رسمية من سوء الأحوال الجوية واحتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة؛ ما أثار تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول مصير الدراسة، خاصة في ظل قرارات تعليقها ببعض المحافظات كإجراء احترازي.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا حذرت فيه من نشاط للرياح المثيرة للأتربة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية، مؤكدة ضرورة توخي الحذر أثناء التنقل، خاصة على الطرق السريعة.

حالة الطقس بمحافظة سوهاج

وفي محافظة سوهاج، سادت حالة من الترقب بين المواطنين، مع انتشار أنباء غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة، إلا أن الجهات المعنية لم تصدر حتى الآن قرارًا رسميًا بتعليقها، لتستمر العملية التعليمية بشكل طبيعي داخل المدارس والمعاهد.

وأكدت مصادر تعليمية بالمحافظة أن تعطيل الدراسة لا يتم إلا بقرار رسمي من المحافظ، بناءً على تقارير الجهات المختصة، وعلى رأسها الأرصاد وغرف الأزمات، مشيرة إلى أن الأوضاع الجوية داخل سوهاج لم تصل إلى مستوى يستدعي وقف الدراسة حتى الآن.

ورغم استقرار الطقس نسبيًا مقارنة ببعض المحافظات الساحلية، شهدت بعض المناطق نشاطًا للرياح وبرودة ملحوظة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما دفع الأهالي إلى مطالبة الطلاب بارتداء الملابس الثقيلة واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

من جانبها، رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الطقس، مع تجهيز فرق الطوارئ ومراجعة شبكات تصريف مياه الأمطار، لضمان عدم تأثر الحركة المرورية أو الخدمات الحيوية.