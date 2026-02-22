قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ سوهاج: المواطن لن يقبل سوى نتائج ملموسة لا وعود أو خطط مؤجلة

جانب من اجتماع محافظة سوهاج
جانب من اجتماع محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

عقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج اجتماع المجلس التنفيذي الأول، واضعًا على الطاولة ملفات ساخنة تمس حياة المواطنين اليومية، وسط تأكيدات بأن المرحلة المقبلة لن تحتمل البطء أو الأداء التقليدي.

حمل الاجتماع، الذي حضره القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات، رسائل واضحة بأن بوصلة العمل ستتجه نحو الشارع مباشرة، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظة سوهاج

وشدد المحافظ على أن الفترة القادمة تتطلب عناصر أكثر فاعلية وقدرة على الإنجاز، مؤكدًا أن المواطن السوهاجي لن يقبل سوى نتائج ملموسة، لا وعود أو خطط مؤجلة.

كما طالب بعرض جميع المشكلات دون تجميل، مع ترتيبها حسب الأولويات لبدء الحلول الفورية للأكثر إلحاحًا.
ومن أبرز الملفات التي طُرحت خلال الاجتماع، أزمة مركبات “التوك توك”، حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ حملات موسعة لضبط المخالف منها وتقنين الأوضاع، في محاولة لإعادة الانضباط المروري والأمني داخل المدن والقرى.

كما تابع المحافظ نسب التنفيذ في عدد من المشروعات الحيوية، خاصة كوبري المراغة الرابط بين شرق وغرب السكة الحديد، والذي وصلت نسبة إنجازه إلى نحو 42%، مطالبًا بتحديد جدول زمني واضح للانتهاء منه، إلى جانب تسريع أعمال رصف طريق محمد صديق المنشاوي بمدينة المنشاة.

ولم تغب ملفات الأراضي والتعديات عن الاجتماع، إذ جرى استعراض جهود التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، مع التشديد على إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فور حدوثها، خاصة خلال شهر رمضان.

وفي ختام الاجتماع، وجه "راشد" بمتابعة الأسواق والمعارض ميدانيًا للتأكد من توافر السلع بأسعارها الرسمية، مع تفعيل الرقابة لمنع الاستغلال، إلى جانب حصر الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج اجتماع الاجتماع التنفيذي

