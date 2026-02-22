قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
توك شو

كل واحد فيهم عنده صفات قوية جدا| نجل محمد فاروق: معاملة والدي وجدي أكسبتني الثقة

فاروق نجل رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم
فاروق نجل رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم
محمود محسن

كشف فاروق محمد، نجل رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، عن رحلته كعضو منتدب لشركة "موبيكا"، قائلاً: "أنا بقالي حوالي 4 أو 5 شهور في المنصب ده، الحقيقة كنت قلقان شوية لما والدي قال لي هتبقى العضو المنتدب، بس كنت جاهز للمرحلة دي بعد 6 سنين من اشتغالي في موبيكا وتجارب حياتية كتير حول الشركة".

وأضاف فاروق، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "من وأنا صغير، كنت دايمًا بحلم باليوم اللي هقدر أعمل فيه حاجة كبيرة في موبيكا".

وتحدث فاروق عن مصادر ثقته وأسلوب التعلم الذي اعتمده من أسرته، قائلاً: "الثقة اللي عندي خدتها من والدي ومن جدي حمادة فاروق، كل واحد فيهم عنده صفات قوية جدًا، والجد الأكبر، فاروق عبد المنعم، كان أيقونة بالنسبة لي؛ الناس كلها كانت بتحبه، والعمال بالذات،. هو دايمًا كان بيحط فلوسه في الشركة وبيساعد الناس حواليه، وده اتعلمته منه".

وأوضح فاروق أن جده الآخر، إبراهيم سعدة، ترك أثرًا كبيرًا في شخصيته المهنية: "جدي إبراهيم سعدة كان هادئ جدًا ومستقر، وكل كلامه ليه معنى، مش كلام وخلاص، وأنا اتعلمت منه الصبر والثبات في التعامل مع التحديات، وده ساعدني كتير في المرحلة الجديدة كعضو منتدب".

وعن مسؤولياته الجديدة، أضاف فاروق: "المنصب ده تحدي كبير، بس الحمد لله التجارب السابقة كانت مهمة جدًا، أنا بعتبر كل لحظة في الشركة فرصة للتعلم، وكل غلط اتعملته اتعلمت منه كتير، وده خلاني أقدر أواجه التحديات بشكل أفضل".

واستطرد: “اللي اتعلمته من أسرتي مش بس عن البيزنس؛ لكن كمان عن القيم والأخلاق في العمل، وده اللي بحاول أنقله لفرق العمل اللي معايا في موبيكا”.

