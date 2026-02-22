قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

درس التراويح بالجامع الأزهر: رمضان شهر اختصه الله بخصيصة لا توجد في غيره من سائر الشهور

درس التراويح بالجامع الأزهر
درس التراويح بالجامع الأزهر
أحمد سعيد

ألقى الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين الأسبق، درس التراويح بالجامع الأزهر، اليوم الأحد، مؤكدًا أن شهر رمضان شهرٌ اختصه الله تبارك وتعالى بخصيصة وميزة لا توجد في غيره من سائر الشهور، وهي نزول القرآن الكريم فيه، بما جعل العلاقة بين رمضان والقرآن علاقةً وطيدة لا يمكن بحال من الأحوال أن تنفك.

عبد الفتاح العواري: تمسك الأمة بالحق سبيل تحقق خيريتها والسعادة في الدارين

وأوضح الدكتور العواري خلال درس التراويح بالليلة الخامسة من رمضان أن الله سبحانه وتعالى بيّن هذه الخصيصة في قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾، مبينًا أن ابتداء نزول الوحي في هذا الشهر الفضيل كان أعظم نعمة امتن الله بها على الأمة المحمدية، إذ تنزلت أولى قطرات الوحي على قلب النبي العربي ﷺ في رمضان، فكان القرآن نعمة الهدى والدلائل الواضحات والبينات.

وأشار عميد كلية الأصول الدين الأسبق بجامع الأزهر إلى أن القرآن الكريم فرقانٌ فرق الله به بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الرشد والغي، حتى لا تختلط الأمور على الناس، مؤكدًا أن هذا الكتاب جاء ليقيم ميزان الحق في حياة البشر، ويضبط مسارهم وفق هدي الله تعالى.

وبيَّن أن فرض الصوم على هذه الأمة جاء في سياق هذه النعمة العظمى، وكأن الصوم شكرٌ لله المنعم على تنزيل القرآن واختصاص أمة محمد ﷺ بهذا الكتاب، لافتًا إلى أن شهر رمضان يمثل بداية تشريع لهذه الأمة، وأن التشريع الذي نزل في رمضان تشريع رفيع قام بالحق، لأن الذي أنزله حق، والنازل به حق، والمنزل عليه حق.

وأكد الدكتور العواري أن قوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ يقرر أن رسالة الإسلام قائمة على الحق في مصدرها ومضمونها، داعيًا الأمة إلى التمسك بالحق الذي جاء به القرآن، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾، داعيا فضيلته أبناء الأمة إلى التمسك بالحق دائمًا، لأن تمسك الأمة بالحق هو سبيل تحقق خيريتها، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾.

واختتم عضو مجمع البحوث الإسلامية درس التراويح بالتأكيد على أن الفوز الحقيقي إنما يكون بالثبات على الحق في الدنيا، لنيل السعادة فيها، والفوز ورضوان الله في الآخرة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، داعيًا الله أن يجعل الأمة من أهل الحق والثبات عليه.

الدكتور عبد الفتاح العواري مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية درس التراويح بالجامع الأزهر التراويح بالجامع الأزهر الجامع الأزهر الأزهر

