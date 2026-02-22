رداد: توسيع التدريب من أجل التشغيل.. وتكثيف التعاون مع المناطق الصناعية لتوفير فرص عمل

واصل وزير العمل حسن رداد اجتماعاته مع 4 مديريات عمل جديدة، حيث عقد اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية.

واستمع الوزير إلى عرض مفصل عن نشاط كل مديرية، وحجم قوة العمل داخل كل محافظة، ووجّه بسرعة إعداد تقارير عاجلة تتضمن بيانات دقيقة عن المناطق الصناعية، وعدد الشركات والعمال، واحتياجات سوق العمل، وفرص التشغيل المتاحة، مع تكثيف الجهود للتعاون المباشر مع هذه المناطق الصناعية بشكل أوسع.

وأكد الوزير على أهمية تطبيق منظومة "التدريب من أجل التشغيل"لإعداد كوادر فنية ماهرة ومدرَّبة تلبي احتياجات الشركات وسوق العمل، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التدريب ومتطلبات التشغيل الفعلي.

كما حثّ وزير العمل مديريات العمل المشاركة في اللقاء على تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الوزارة على أرض الواقع، وعلى رأسها تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتوسع في برامج التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار في سوق العمل...