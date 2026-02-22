أحمد موسى: مصر تبذل جهودًا مكثفة لمنع اندلاع حرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية تقوم بدور كبير ومكثف لمنع اندلاع مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مشيرًا إلى وجود تحركات دبلوماسية نشطة على أعلى مستوى لاحتواء التصعيد في المنطقة.

اتصالات مكثفة

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزير الخارجية أجرى اتصالات مكثفة مع عدد من المسؤولين الدوليين في إطار التحرك المصري لتهدئة الأوضاع، مؤكدًا أن هناك جهدًا مصريًا كبيرًا في الملف الخاص بإيران.

وأضاف أن الولايات المتحدة اعتادت تضخيم بعض الملفات، مستشهدًا بما حدث سابقًا قبيل الحرب على العراق.

واعتبر أن التصعيد الإعلامي والسياسي قد يقود إلى تداعيات خطيرة إذا لم يتم احتواؤه سريعًا.

منع أي ضربات محتملة

وأشار موسى إلى أن مصر تعمل على مدار الساعة لمنع أي ضربات محتملة، محذرًا من أن اندلاع مواجهة عسكرية في هذا التوقيت سيؤدي إلى اشتعال المنطقة بالكامل.

وأكد أن الشرق الأوسط لا يحتمل مزيدًا من التوتر، وأن الأولوية يجب أن تكون للتهدئة والحفاظ على الاستقرار.