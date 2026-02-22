إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

حصدت النجمة نيللي كريم إشادات جماهيرية واسعة عقب عرض الحلقة الخامسة من مسلسل على قد الحب، بعدما قدمت أداءً وصفه الجمهور بالمبدع والمؤثر، خاصة في المشاهد التي كشفت عن عمق الصراع النفسي الذي تعيشه شخصية «مريم».

وتميزت الحلقة بلحظات إنسانية قوية أظهرت قدرة نيللي كريم على التعبير الصادق عن الألم والتردد والحيرة، من خلال أداء هادئ يعتمد على التفاصيل الدقيقة ونبرة الصوت ونظرات العين، ما جعل المشاهدين يتفاعلون مع الشخصية بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد المتابعون بقدرتها على تقديم حالة درامية متصاعدة دون مبالغة، مؤكّدين أن حضورها يمنح العمل ثقلاً فنيًا واضحًا، ويعكس خبرتها الطويلة في تجسيد الشخصيات المركبة.

و قد حظى المخرج خالد سعيد بتفاعل لافت من الجمهور خلال الفترة الأخيرة، بعدما أشاد المتابعون برؤيته الإخراجية وقدرته على ضبط إيقاع الأحداث وتقديم مشاهد تحمل بُعدًا بصريًا وإنسانيًا واضحًا.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بطريقة إدارته للممثلين، مؤكدين أن لمساته الإخراجية منحت العمل حالة من الواقعية والعمق، وأسهمت في إبراز أداء النجوم بصورة قوية ومؤثرة.

الحلقة الخامسة من على قد الحب رسّخت مكانة نيللي كريم كواحدة من أهم نجمات الدراما، بعدما نجحت في الجمع بين القوة والضعف داخل شخصية واحدة، وقدمت أداءً متوازنًا يمزج بين الاحتراف والإحساس العالي.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.