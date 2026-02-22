كريمة أبو العينين تكتب: وهيجرى إيه؟!

انتهيت من قراءة كتاب لأحد المستشرقين عن فكرة " ماذا لو" ، وبغض النظر عن كون مؤلف الكتاب مستشرق وبغض النظر أيضا عما قد يسىء تفسير حديثى عن هذا المؤلف ، ولكن الفكرة وحدها كانت دوما محل اهتمام وتساؤل !! ماذا لو وافق إبليس وسجد لآدم ؟ وماذا لو لم يقتل قابيل أخيه هابيل ؟ وماذا لو لم تلق أم سيدنا موسى بابنها فى اليم ؟ وايضا ماذا لو لم يلق أبناء سيدنا يعقوب بأخيهم من أليهم "يوسف " فى الجب ؟؟ وماذا لو أخبر اخر سيدنا يوسف من أمه والذى كان معه حينما ألقى فى الجب ماذا لو أخبر أبيه بحقيقة ماحدث وأن يوسف لم يقتل بل ألقى فى البئر؟.

وفى الكتاب أيضا تساؤلات عن ماذا لو لم يأتى سيدنا عيسى الى الدنيا كمثل كل البشر من أب وأم عاديين ويتم إنجابه بطريقة البشر ؟ ماذا لو آمن أبو سيدنا ابراهيم " آذر" معه ؟ وماذا لو لم ينجو ابراهيم من قومه حينما ألقوه فى النار ؟ ماذا لو صدق الناس كلام سيدنا صالح وتركوا الناقة تأكل وتشرب كما أمرهم ؟ وماذا لو وافق قوم شعيب على ماطلبه منهم ووفوا بالكيل ولم يبخسوا الناس حقوقهم؟ ويتساءل أيضا ويقول ماذا لو لم يكن قوم لوط كما كانوا عليه يفعلون الفاحشة ويأتون الرجال دون النساء !!.

وماذا لو وبصفة أعم أطاع كل الأقوام رسلهم وأولهم نوح الذى من شدة معصية قومه لما ذكره لهم من تعاليم ربانية وقيم روحية استمر يعلمها ويقولها لهم مايتخطى العقود التسعة ماذا لو أطاعوا الرسل واهتدوا بهداية الرحمن ؟ وأيضا وبحسرة الاب على ابنه يتساءل ماذا لو استمع ابن نوح لابيه هو وأمه وركبا معه السفينة؟ ويستمر الكاتب فى سرد حقيقة ماذا لو ويسأل عماذا لم تكن هناك حياة فى الاساس ولادنيا كالتى نعيشها وكان الخلق فى الجنة فقط وابليس مطيع لربه وساجدا لادم وحواء !! هذه التساؤلات ترك الكاتب الاجابة لكل من يقرأ ولكنه آثر التركيز على أن الصورة المستخرجة من الاجابة على كل هذه" الماذا لو " كفيلة بان تغير مسيرة البشر وعملهم وأعمالهم مؤكدا أنه لو عرف الانسان متى سيموت وماذا سيكون طريق حياته قبل مجيئه سيفضل عدم المجىء لان الحياة مأساة كبيرة وكون الخالق قد حجب عنا الكثير مما سنمر به فهذا من رحمة ربنا بنا ، فماذا لو عرفنا مايخبأه لنا الغد من صدمات وأزمات فيقول مؤلف الكتاب فى نهاية مؤلفه ردا على هذا التساؤل فيقول أنه وبحوله الضعيف لو علم ماكتب لى من فقدان غاليين عليه وتدمير حياة بكاملها والعيش بأمل استمرار بصيص من الامل يغلفه دعاء يومى بالصحة والستر لو علم بذلك قبل أن يوجد على ظهر الحياة لترجى من الخالق ألا يخلقه ويجعله فى علم الغيب !!.

ماذا لو لم تكن مجرد استفسار وتساؤل ولكنها جدلية مستمرة عن الحياة ومتاعبها ومانعيشه ونتعايش معه لأجل معلوم ولهدف محتوم ولغاية محسوبة ومرصودة منذ أن أراد الله ان يخلق الدنيا ومن عليها ، اللهم صبرا ، اللهم رضا ، اللهم اعذنا من الشيطان الرجيم ومن أنفسنا !!!!.