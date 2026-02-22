معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

انتقدت الفنانة سمية درويش ما وصفته بالمبالغة في تصرفات بعض الفنانين، معتبرة أن السعي وراء الترند والشهرة السريعة قد يؤثر سلبًا على قيمتهم الفنية.





وخلال لقائها ببرنامج خط أحمر المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أكدت أن الفنان الحقيقي يجب أن يحافظ على مبادئه وأخلاقه، مشيرة إلى أن الطمع في الانتشار قد يجرّد البعض من هويتهم.





وأضافت أن الثقة بالنفس والموهبة هما الأساس في بناء مسيرة ناجحة، داعية إلى ضرورة وضع ضوابط تنظم سلوكيات المشاهير على مواقع التواصل، حمايةً للشباب من تقليد نماذج سلبية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.