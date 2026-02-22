روبيو: التحالف الأمريكي الياباني حجر الزاوية للسلام والاستقرار والازدهار في منطقة الهندي والهادئ

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأحد على أن التحالف الأمريكي الياباني يمثل حجر الزاوية للسلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال روبيو في بيان بمناسبة اليوم الوطني لليابان إنه على مدار العام الماضي، عمقنا تعاوننا في مجالات الأمن، والمرونة الاقتصادية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتبادلات بين الشعوب. وإن الملايين من عمليات التبادل – من خلال الأعمال والتعليم والسياحة والمشاركة الثقافية – تربط مجتمعاتنا معاً وتضمن استمرار شراكتنا للأجيال القادمة، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وتابع "نحن نعمل معاً على تعزيز قدراتنا الردعية، وتعزيز التوافق العملياتي بين قواتنا، وضمان جاهزية تحالفنا لمواجهة أي تحدٍ. كما نقوم بتأمين سلاسل التوريد للمعادن الحيوية والمواد الأخرى، ودفع الابتكار، وتعزيز التجارة العادلة والمتبادلة".

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء ساناي تاكايشي استهلا عصراً ذهبياً جديداً للعلاقات الأمريكية اليابانية.

وأكد أن الولايات المتحدة واليابان تتشاركان تحالفاً استثنائياً متجذراً في القيم المشتركة، والاحترام المتبادل، والالتزام الراسخ بالحرية. ويظل التحالف الأمريكي الياباني حجر الزاوية للسلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتقف الولايات المتحدة واليابان جنباً إلى جنب لضمان منطقة محيط هندي وهادئ حرة ومفتوحة.

وأضاف نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهاني لشعب اليابان بمناسبة عيد ميلاد صاحب الجلالة إمبراطور اليابان في 23 فبراير.ليكن العام المقبل تعزيزا إضافيا للروابط بين بلدينا.