الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 130 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 4 ساعات.

وأضافت الوزارة، في بيان: "في 22 فبراير، بين الساعة الرابعة والثامنة مساء بتوقيت موسكو، اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين: 65 طائرة فوق منطقة بريانسك و26 طائرة فوق منطقة موسكو و20 طائرة فوق منطقة بيلجورود و14 طائرة فوق منطقة كالوجا، وأربع طائرات فوق منطقة تفير وطائرة واحدة فوق منطقة تولا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية صدت هجوما شنته طائرة مٌسيرة كانت متجهة نحو موسكو.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة واحدة، وأن فرق الإنقاذ تعمل في مواقع التحطم، وبذلك، بلغ إجمالي عدد الطائرات المُسيرة التي استهدفت العاصمة والتي تم إسقاطها خلال اليوم 22 طائرة.