تقرير.. خيارات عسكرية مطروحة لدى ترامب تجاه إيران حال فشل المسار الدبلوماسي

كشفت صحيفة أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه باستعداده للنظر في تصعيد عسكري ضد إيران، في حال لم تستجب طهران لمطالبه بالتخلي عن برنامجها النووي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة على نقاشات داخلية في الإدارة الأمريكية، أن ترامب يدرس تنفيذ هجوم محدود خلال الأيام المقبلة، بهدف توجيه رسالة واضحة إلى القيادة الإيرانية بضرورة التخلي عن قدرتها على إنتاج أسلحة نووية.

وبحسب التقرير، فإن الرئيس الأمريكي يفضل في المرحلة الأولى تنفيذ ضربة “مستهدفة” ومحدودة النطاق، على أن تكون بمثابة إنذار أخير. إلا أن المصادر أشارت إلى أن الخيارات المطروحة لا تقتصر على هذا السيناريو، إذ أبلغ ترامب فريقه بأنه في حال فشل الجهود الدبلوماسية أو لم تحقق الضربة الأولية أهدافها، فقد يتجه إلى دراسة عملية أوسع نطاقًا خلال الأشهر المقبلة.

ووفقًا لما نقلته الصحيفة، فإن هذا السيناريو الموسع قد يستهدف إضعاف النظام الإيراني أو الدفع نحو تغييره، في حال استمرار طهران في تحدي المطالب الأمريكية المتعلقة ببرنامجها النووي.