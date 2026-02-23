طريقة عمل القطايف في المنزل

تعد القطايف من أشهر الحلويات الشرقية التي ترتبط بشهر رمضان، وتتنوع طرق حشوها لتناسب مختلف الأذواق، سواء بالمكسرات أو القشطة أو الشوكولاتة أو الجبن أو السوداني.

وفيما يلي أبرز طرق حشو القطايف بخطوات واضحة ومكونات بسيطة.

قطايف



حشو القطايف بالمكسرات

المقادير

1/2 كيلو قطايف

1 كوب بندق ولوز محمص ومقطع خشنا

1/2 كوب زبيب صغير اختياري

1/2 كوب سكر أبيض حسب الرغبة

زيت نباتي للقلي

طريقة التحضير

1 يخلط البندق واللوز مع الزبيب والسكر في وعاء مناسب.

2 تحشى كل قطعة قطايف بكمية مناسبة من الخليط وتغلق بإحكام على شكل نصف دائرة.

3 يراعى عدم زيادة كمية الحشو حتى لا تنفتح أثناء القلي.

4 يسخن الزيت في مقلاة عميقة على نار عالية.

5 تقلى القطايف حتى تكتسب لونا ذهبيا وقواما مقرمشا.

6 تصفى من الزيت وتوضع في طبق التقديم.

7 يمكن غمسها في الشربات حسب الرغبة قبل التقديم.

قطايف

حشو القطايف بالقشطة

المقادير

1/2 كيلو قطايف

2 علبة قشطة

فستق حلبي مطحون

شربات كثيف بارد

2 ملعقة كبيرة زبد

طريقة التحضير

1 تغلق القطايف من جانب واحد، ويترك الجانب الآخر مفتوحا لحشو القشطة.

2 تحشى بالقشطة وتغمس الأطراف في الفستق الحلبي المجروش.

3 يمكن رصها في صينية مدهونة بقليل من الزبد وتحمير الوجه حتى يصبح ذهبيا، وهي خطوة اختيارية.

4 تقدم باردة مع الشربات الكثيف البارد.

حشو القطايف بالنوتيلا

المقادير

1/2 كيلو قطايف

شوكولاتة نوتيلا

زيت نباتي للقلي

طريقة التحضير

1 تحشى القطايف بكمية مناسبة من النوتيلا وتغلق بإحكام.

2 يسخن الزيت جيدا وتقلى حتى تصبح ذهبية اللون.

3 تصفى وتقدم دافئة.

4 يمكن تشكيلها على هيئة قمع وقليها حتى تصبح مقرمشة، ثم تحشى بالنوتيلا باستخدام كيس حلواني وتزين بالفستق الحلبي.

حشو القطايف بالجبنة

المقادير

1/2 كيلو قطايف

1 كوب جبنة حلوم مفتتة

4 ملاعق كبيرة زبد

1 ملعقة ماء ورد

1 ملعقة كبيرة سكر

شربات حسب الرغبة

طريقة التحضير

1 تفتت الجبنة ويضاف إليها ماء الورد والسكر وتقلب جيدا.

2 تحشى القطايف بالخليط وتغلق بإحكام.

3 ترص في صينية مدهونة بالزبد، ويدهن الوجه بالزبد.

4 تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب لونا ذهبيا.

5 تسقى بالشربات بعد خروجها من الفرن وتزين بالمكسرات أو الفستق.

قطايف

حشو القطايف بالسوداني

المقادير

1/2 كيلو قطايف

1 كوب سوداني مجروش

2 ملعقة كبيرة جوز هند

زبيب حسب الرغبة

سكر حسب الرغبة

زيت نباتي للقلي

طريقة التحضير

1 يخلط السوداني مع جوز الهند والزبيب والسكر.

2 تحشى القطايف بالخليط وتغلق جيدا.

3 يسخن الزيت وتقلى حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

4 تصفى وتقدم دافئة.

بهذه الطرق المتنوعة يمكن تحضير القطايف بنكهات مختلفة تناسب جميع أفراد الأسرة، مع إمكانية التحكم في مستوى التحلية وإضافة اللمسات الخاصة حسب الرغبة.

