سامح حسين: عرضه الجزء الثاني من برنامج قطايف على قنوات cbc و on e

أعلن الفنان سامح حسين عرض برنامجه “قطايف” cbc و On E والناس.

وكتب سامح حسين عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمدلله.. الفضل لله ثم للجمهور العظيم الغالي المحترم.. قطايف ابتداء من النهاردة إن شاء الله هيتعرض على قناة Cbc وقناة On وقناة الناس.. دعواتكم.

و أعلن الفنان سامح حسين عرض الجزء الثاني من برنامجه «قطايف» خلال شهر رمضان 2026، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وقال سامح حسين: «بهدي النجاح ده للجمهور، وحبيت أعمل حاجة بسيطة تدخل القلب ونكسب بيها ثواب»، مشيرًا إلى أن «قطايف» يعتمد على القيم الإنسانية والرسائل الإيجابية التي تلامس الحياة اليومية للمشاهدين.

ويترقب الجمهور عرض الجزء الجديد من البرنامج خلال الموسم الرمضاني المقبل، خاصة بعد حالة التفاعل الواسعة التي حظي بها العمل على مواقع التواصل الاجتماعي.