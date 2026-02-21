الدوري السعودي .. إتحاد جدة يدرك التعادل أمام الهلال في الشوط الثاني

أحرز اتحاد جدة هدف التعادل أمام الهلال السعودي من عمر الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب المملكة أرينا في الجولة الـ23، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وجاء هدف التعادل لـ إتحاد جدة في الدقيقة 53، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد عن طريق مهند الشنقيطي على رأس حسام عوار الذي سدد كرة رائعة سكنت الشباك.

وأفتتح الهلال السعودي التهديف في الدقيقة 5، بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق سالم الدوسري ليسدد مالكوم الكرة داخل الشباك.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم فيليب، سالم الدوسري، كريم بنزيما

