رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمشية

مشمشية
مشمشية
اسماء محمد

 تعد المشمشية من أشهر أنواع الياميش التى تستخدم فى إعداد حلويات رمضان المختلفة كما أنها تدخل في إعداد الخشاف.


ووفقا لما جاء في موقعpalmyraorders نكشف لكم أهم فوائد المشمش المجفف أو المشمشية.

دعم صحة العين

يُعدّ المشمش المجفف مصدراً غنياً بالبيتا كاروتين، وهو مُركّب أساسي لفيتامين أ. 

يُساعد تناول الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين على تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين وعلاوة على ذلك، يُعدّ فيتامين أ ضرورياً للحفاظ على صحة القرنية وتحسين الرؤية الليلية.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

يساعد محتوى الألياف العالي في المشمش المجفف على الهضم عن طريق زيادة حجم البراز، مما يساعد على الوقاية من الإمساك ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة كما تغذي الألياف القابلة للذوبان في المشمش المجفف البكتيريا المعوية المفيدة، مما يدعم صحة الميكروبيوم المعوي ويقلل الالتهاب.

يعزز وظائف المناعة

المشمش المجفف غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والبوليفينولات، التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة والإجهاد التأكسدي.

يساهم تناول المشمش المجفف بانتظام في تقوية جهاز المناعة، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى والأمراض المزمنة.

يعزز صحة البشرة

بفضل احتوائه على مستويات عالية من فيتامين هـ ومضادات الأكسدة الأخرى، يساهم المشمش المجفف في الحصول على بشرة صحية ونضرة.

تساعد مضادات الأكسدة هذه على مكافحة آثار العوامل البيئية الضارة، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث، كما أنها تعزز إنتاج الكولاجين وتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تنظيم ضغط الدم

يساعد محتوى البوتاسيوم في المشمش المجفف على تنظيم ضغط الدم عن طريق معادلة تأثيرات الصوديوم وقد ارتبط اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

دعم صحة العظام

يحتوي المشمش المجفف على معادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي ضرورية للحفاظ على عظام وأسنان قوية و تعمل هذه المعادن بتناغم لتعزيز كثافة العظام والوقاية من هشاشة العظام، خاصةً لدى النساء بعد انقطاع الطمث.
 

المشمش المشمش المجفف المشمشية فوائد المشمشية رمضان

