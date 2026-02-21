ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمشية

تعد المشمشية من أشهر أنواع الياميش التى تستخدم فى إعداد حلويات رمضان المختلفة كما أنها تدخل في إعداد الخشاف.



ووفقا لما جاء في موقعpalmyraorders نكشف لكم أهم فوائد المشمش المجفف أو المشمشية.

دعم صحة العين

يُعدّ المشمش المجفف مصدراً غنياً بالبيتا كاروتين، وهو مُركّب أساسي لفيتامين أ.

يُساعد تناول الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين على تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين وعلاوة على ذلك، يُعدّ فيتامين أ ضرورياً للحفاظ على صحة القرنية وتحسين الرؤية الليلية.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

يساعد محتوى الألياف العالي في المشمش المجفف على الهضم عن طريق زيادة حجم البراز، مما يساعد على الوقاية من الإمساك ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة كما تغذي الألياف القابلة للذوبان في المشمش المجفف البكتيريا المعوية المفيدة، مما يدعم صحة الميكروبيوم المعوي ويقلل الالتهاب.

يعزز وظائف المناعة

المشمش المجفف غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والبوليفينولات، التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة والإجهاد التأكسدي.

يساهم تناول المشمش المجفف بانتظام في تقوية جهاز المناعة، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى والأمراض المزمنة.

يعزز صحة البشرة

بفضل احتوائه على مستويات عالية من فيتامين هـ ومضادات الأكسدة الأخرى، يساهم المشمش المجفف في الحصول على بشرة صحية ونضرة.

تساعد مضادات الأكسدة هذه على مكافحة آثار العوامل البيئية الضارة، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث، كما أنها تعزز إنتاج الكولاجين وتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تنظيم ضغط الدم

يساعد محتوى البوتاسيوم في المشمش المجفف على تنظيم ضغط الدم عن طريق معادلة تأثيرات الصوديوم وقد ارتبط اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

دعم صحة العظام

يحتوي المشمش المجفف على معادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي ضرورية للحفاظ على عظام وأسنان قوية و تعمل هذه المعادن بتناغم لتعزيز كثافة العظام والوقاية من هشاشة العظام، خاصةً لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

