الكهرباء قطعت فى المباراة .. نيوم يهزم الخليج بالوقت القاتل بالدوري السعودي

خطف نيوم ثلاث نقاط ثمينة فى الوقت القاتل أمام الخليج ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الـ22، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وجاء هدف نيوم في الدقيقة 4+90، عن طريق أليكساندر لاكازيتي من علامة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نيوم إلى النقطة 31 محتلاً المركز الثامن، وتجمد رصيد الخليج إلى النقطة 28 محتلاً المركز التاسع.

وتلقى ديميتريوس كوربيليس لاعب الخليج بطاقة حمراء في الدقيقة 15، ليكمل فريقه اللقاء بـ 10 لاعبين.

وانقطع التيار الكهربائى عن المباراة وتوقف اللقاء أكثر من 15 دقيقة ويستأنف اللقاء بعد عودة التيار الكهربائى ،وكانت المباراة قريبة من التأجيل.