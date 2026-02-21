الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس السبت، القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت، الدكتور زيد عباس شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته الوزارة بأنه تعد على سيادة الكويت البحرية.

وأوضحت وزارة الخارجية، ممثلة بنائب وزير الخارجية بالوكالة، السفير عزيز رحيم الديحاني، أن الاحتجاج جاء بعد قيام العراق بإيداع إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتعلق بالمجالات البحرية، تضمنت ادعاءات تمس السيادة الكاملة لدولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، ومنها مناطق مثل فشت القيد وفشت العيج، التي لم تكن محل أي خلاف بين البلدين سابقًا.

وأكدت الكويت في مذكرة الاحتجاج على أهمية احترام سيادتها البحرية، ودعت العراق إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع هذا الملف، وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي، خاصة ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التاريخ العريق للعلاقات الكويتية–العراقية، داعية إلى الحفاظ على الروابط الأخوية بين الشعبين، وتجنب أي تصعيد من شأنه المساس بالاستقرار الإقليمي.