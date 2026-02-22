قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة ترامب تتجنب إدانة المستوطنين رغم قتلهم مواطن أمريكي
الهضبة يشاهد كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل
جوارديولا: هذا سر الانتصار الجميل علي نيوكاسل
سيف زاهر: الوزير أشرف صبحي مجتهد.. والتحسينات المطلوبة في قطاع الناشئين والبنية التحتية
نائب بالخطة والموازنة: سرعة إصدار الرسوم الأمريكية لا يعني تنفيذها على أرض الواقع
محمد عبد المنصف يكشف أسرار حياته الزوجية: تزوجت مرتين وأقسمت ألا أكرر التجربة
أتلتيكو مدريد يحقق الفوز على إسبانيول 4-2 بالدوري الإسباني
عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب: أخويا وعشره العمر
وزير إعلام باكستان : استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان وتنظيم داعش
إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة مروان عثمان

مروان عثمان
مروان عثمان
رباب الهواري

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مروان عثمان خلال مباراة الفريق أمام الجونة في الجولة الماضية من الدوري الممتاز. 

وأوضح أن اللاعب أصيب بجرح قطعي في الوجه نتيجة التحام قوي أثناء اللقاء، ما استلزم خضوعه لتدخل طبي عاجل واحتاج إلى 6 غرز طبية للاطمئنان على حالته.

وأكد طبيب الفريق أن الإصابة ليست خطيرة، وأن اللاعب خضع لفحص طبي دقيق عقب المباراة، قبل السماح له بالانتظام في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

مشاركة اللاعب في المران الجماعي

وشارك مروان عثمان في مران الفريق الذي أُقيم مساء السبت على ملعب التتش، بعدما تأكد الجهاز الطبي من استقرار حالته بشكل كامل. وجاءت مشاركته في إطار الاستعدادات الجادة للمباراة المقبلة، حيث حرص الجهاز الفني على الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة

ويواصل الأهلي تحضيراته لملاقاة سموحة، في المباراة المقرر إقامتها مساء الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. وكان الفريق قد حقق فوزًا مهمًا على الجونة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وعقد المدير الفني ييس توروب محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شدد خلالها على أهمية التركيز والالتزام بالتعليمات التكتيكية. كما خاض اللاعبون فقرة بدنية داخل صالة الجيم، أعقبها تنفيذ بعض الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وفي السياق ذاته، واصل الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار تنفيذ برنامجهم التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودتهم الكاملة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. 

