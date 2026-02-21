قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يفوز على الملعب في الدوري التونسي

حقق فريق الترجي الفوز على نظيره الملعب التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة الـ 21 ببطولة الدوري التونسي.

وجاء هدف الترجي الوحيد في اللقاء عن طريق حسام تقا في الدقيقة 21.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الترجي صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 46 نقطة، فيما يأتي فريق الملعب التونسي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

وشهدت المباراة حضور الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني الجديد لنادي الترجي، للمباراة من المدرجات قبل توليه تدريب الفريق بشكل رسمي.

الترجي ضد الأهلي

يُذكر أن الترجي التونسي سيواجه نظيره الأهلي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.