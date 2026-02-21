إيران تصنف القوات البحرية والجوية لدول الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران قررت تصنيف القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كـ«منظمات إرهابية»، وذلك في إطار ما وصفته بالردّ على القرار الأوروبي الصادر في 19 فبراير 2026 بشأن إدراج الحرس الثوري الإسلامي على قوائم الإرهاب.



وجاء في بيان الوزارة، الذي نشرته وكالة مهر للأنباء، أن الإجراء الإيراني يستند إلى «مبدأ المعاملة بالمثل»، معتبرة أن الخطوة الأوروبية «غير قانونية وغير مبررة» وتمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.



وأوضحت طهران أن قرارها يستند إلى المادة السابعة من قانون «التدابير الانتقامية ضد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية» الصادر عام 2019، مشيرة إلى أن أي دولة «تذعن أو تدعم» القرار الأمريكي في هذا الشأن ستخضع لإجراءات مماثلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وبحسب البيان، فإن التصنيف يشمل القوات البحرية والجوية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى أحكام القانون المذكور، ولا سيما المادة الرابعة منه، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار التشريعات الداخلية الإيرانية.



وفي ختام بيانها، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن هذه الخطوة تمثل «رداً قانونياً» على ما اعتبرته تجاوزاً أوروبياً، محملة الحكومات الأوروبية مسؤولية تبعات هذا التصعيد السياسي.