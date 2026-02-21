نيويورك تايمز: مهاجمة إيران قد تجر أمريكا لحرب طويلة أصعب من اختطاف مادورو

حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" من أن أي هجوم محتمل على إيران قد يتطور إلى صراع طويل الأمد، وأكثر تعقيدا بكثير بالنسبة للولايات المتحدة من العملية التي نفذتها في فنزويلا.

وكتبت الصحيفة: "الآن، بينما يدرس ترامب خيارات مختلفة للتعامل مع الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الضربات المحدودة، يحذر الخبراء من أن مهاجمة إيران ستكون أكثر تعقيداً بكثير من العملية في فنزويلا، ويمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى صراع طويل الأمد".

و جاء التحذير نقلا عن خبراء استشهدت بهم الصحيفة، في وقت يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب خيارات مختلفة للتعامل مع الحكومة الإيرانية، بما في ذلك شن ضربات محدودة أو تصفية قادة طهران ردا على برنامجها النووي.

ويأتي هذا التحليل بعد أيام من الذكرى الأولى لعملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيلينا فلوريس في 3 يناير، عندما شنت الولايات المتحدة ضربة مكثفة على فنزويلا واقتادتهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بـ"إرهاب المخدرات"، وهي التهم التي أعلن مادورو وزوجته براءتهما منها خلال جلسة المحكمة.

وكان ترامب قد صرح ردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لشن ضربات محدودة على إيران، بأنه يدرس هذا الاحتمال. وتتزامن هذه التصريحات مع تحذيرات أمريكية من تصعيد عسكري محتمل، في وقت تتجه فيه "أساطيل ضخمة" إلى المنطقة، حسب وصف ترامب.