تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر مساعدا لرئيس الجمهورية
واشنطن تعلن خطة لإعادة فتح سفارتها في دمشق خلال 15 يوما ضمن نهج تدريجي
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نيويورك تايمز: مهاجمة إيران قد تجر أمريكا لحرب طويلة أصعب من اختطاف مادورو

هاجر رزق

حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" من أن أي هجوم محتمل على إيران قد يتطور إلى صراع طويل الأمد، وأكثر تعقيدا بكثير بالنسبة للولايات المتحدة من العملية التي نفذتها في فنزويلا.

وكتبت الصحيفة: "الآن، بينما يدرس ترامب خيارات مختلفة للتعامل مع الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الضربات المحدودة، يحذر الخبراء من أن مهاجمة إيران ستكون أكثر تعقيداً بكثير من العملية في فنزويلا، ويمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى صراع طويل الأمد".

و جاء التحذير نقلا عن خبراء استشهدت بهم الصحيفة، في وقت يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب خيارات مختلفة للتعامل مع الحكومة الإيرانية، بما في ذلك شن ضربات محدودة أو تصفية قادة طهران ردا على برنامجها النووي.

ويأتي هذا التحليل بعد أيام من الذكرى الأولى لعملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيلينا فلوريس في 3 يناير، عندما شنت الولايات المتحدة ضربة مكثفة على فنزويلا واقتادتهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بـ"إرهاب المخدرات"، وهي التهم التي أعلن مادورو وزوجته براءتهما منها خلال جلسة المحكمة.

وكان ترامب قد صرح ردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لشن ضربات محدودة على إيران، بأنه يدرس هذا الاحتمال. وتتزامن هذه التصريحات مع تحذيرات أمريكية من تصعيد عسكري محتمل، في وقت تتجه فيه "أساطيل ضخمة" إلى المنطقة، حسب وصف ترامب.

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

تأجيل التعديل الوزاري في فرنسا

تأجيل التعديل الوزاري في فرنسا

دونالد ترامب

نيويورك تايمز: مهاجمة إيران قد تجر أمريكا لحرب طويلة أصعب من اختطاف مادورو

أرشيفية

زيلينسكي: الاجتماعات المقبلة في جنيف مع موسكو وواشنطن يجب أن تكون ذات مضمون

تقلل الانتفاخ وتحسّن الهضم.. دراسة تكشف فوائد المشي بعد تناول الطعام

أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل

إفراج .. عمرو سعد يحاول فك اللغز ويواصل تصدر التريند

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

