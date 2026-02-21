قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الرئيس الإيراني: لن نخضع للتهديدات الأمريكية خلال المحادثات النووية

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، أن بلاده لن "تحني رأسها" أمام الضغوط الدولية، وذلك في سياق محادثات نووية جارية مع الولايات المتحدة.

وقال بزشكيان في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني: "القوى العالمية تحاول إجبارنا على الانصياع، لكننا لن نفعل ذلك رغم الصعوبات التي يفرضونها".

وجاءت تصريحات بزشكيان بعد تهديدات أمريكية بضرب طهران في حال فشل المفاوضات النووية، وفي سياق التحركات العسكرية، أرسلت واشنطن حاملة طائرات، إلى جانب عشرات الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، إلى المنطقة لتعزيز الضغط على إيران.

وتستمر إيران في اتخاذ خطوات توضح جاهزيتها لأي سيناريو، شملت تعزيز المواقع النووية وإصلاح منشآت صاروخية تضررت في نزاع يونيو الماضي مع إسرائيل، كما أفاد مسؤول أمريكي رفيع أن إيران ستقدم مقترحا مكتوبا لمعالجة المخاوف الأمريكية.

وفي هذا الإطار، أكدت الولايات المتحدة أنها ما زالت تعمل على دفع المفاوضات، بينما يبقى بعض الخلاف قائمًا حول تفاصيل الاتفاق المحتمل، حسب ما نقلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات نووية الولايات المتحدة إيران إسرائيل

