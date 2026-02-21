مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن مشواره المهني كان طويل وشهد تدرج في العمل بعدة قطاعات سواء على المستوى الشرطي أو التلفزيون أو التعليق الرياضي، مؤكدًا أن حلمه منذ الصغر كان الالتحاق بمجال الإعلام، حيث إنه كان دائمًا يفكر في هذا العمل وكان يتحدث مع الدكاترة في الكلية بشكل لائق.

مدحت شلبي

وأوضح «شلبي»، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، أنه حاصل على ليسانس حقوق وتخرج أيضًا في كلية الشرطة، إلا أن شغفه الحقيقي كان العمل الإعلامي، قائلًا إنه كان يتمنى أن يصبح قارئ نشرة أخبار في التلفزيون، وكان قريبًا من تحقيق هذا الحلم.

وأضاف أن حب الإعلام كان يسكنه منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن بعض الجماهير تناديه بألقاب مختلفة مثل «شلبوكة» و«كابتن مدحت»، مؤكدًا أن اسم «شلبوكة» هو الأقرب إلى قلبه لأنه يعكس علاقته القريبة بالجمهور.

وأعرب عن حبه وشغفه وتعلقه بمجال الإعلام منذ الصغر، وهو ما كان دافع له لدخول هذا المجال.