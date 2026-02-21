أبل تنسق جلسة استماع مع جون بروسر في قضية تسريبات iOS 26

كشفت منصة 9to5Mac أن أبل قدمت تقرير حالة مشترك إلى المحكمة مع الفريق القانوني لميخائيل راماشيوتي، تضمن تفاصيل جديدة حول تحركاتها في قضية تسريب تصميم واجهة iOS 26 المعروفة باسم Liquid Glass.

وأوضحت المنصة أن أبل كانت قد رفعت دعوى قضائية في يوليو الماضي ضد راماشيوتي والمسرّب المعروف جون بروسر، متهمةً إياهما بالاستيلاء على أسرار تجارية وانتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب في سياق هذا التسريب.

وأشارت إلى أن الدعوى تتهم راماشيوتي بالوصول غير المصرح به إلى هاتف آيفون يستخدم لتطوير النظام، مملوك لموظف في أبل يدعى إيثان ليبنيك الذي تم فصله لاحقًا، ثم استخدام مكالمة فيس تايم لعرض تفاصيل النظام لبروسر.​

خلفية عن موقف بروسر والحكم الابتدائي ضده

أوضحت 9to5Mac أن مستندات المحكمة تظهر أن راماشيوتي تعاون مع أبل والقضاء في الشهور التالية لرفع الدعوى، في حين لم يقدّم جون بروسر ردًا رسميًا على شكوى أبل خلال المهلة المحددة.

وذكرت المنصة أن المحكمة استجابت في أكتوبر لطلب أبل بإصدار حكم افتراضي ضد بروسر، ما يعني عمليًا أنه فقد حقه في الدفاع الكامل عن نفسه في مواجهة الادعاءات بسبب عدم الرد في الوقت القانوني.

وأشارت إلى أن بروسر كان قد علّق في ذلك الوقت مؤكدًا أنه في تواصل مستمر مع أبل منذ بداية القضية، ومعتبرًا أن القول بأنه يتجاهل الملف القضائي “غير دقيق”، مع التزامه بعدم الكشف عن مزيد من التفاصيل.​

أبل تعمل على ترتيب جلسة الاستماع مع بروسر

أكدت 9to5Mac أن التقرير المشترك الأخير المقدم هذا الأسبوع يوضح أن أبل لا تزال تواصل تبادل المعلومات مع فريق راماشيوتي القانوني، في محاولة لتحديد حجم الوصول الذي تم على هاتف التطوير الخاص بليبنيك.

وذكرت المنصة أن أبل أشارت في التقرير إلى أنها سلمت لبروسر مذكرات رسمية تطلب منه تقديم مستندات وحضور جلسة استماع تحت القسم، وأن بروسر اعترف باستلام هذه المذكرات.

وأوضحت أن الشركة تعمل حاليًا مع بروسر على تنسيق موعد مناسب لجلسة الاستماع، التي ستُعد جزءًا من إجراءات جمع الأدلة لتحديد نطاق المعلومات السرية التي تم الاطلاع عليها أو مشاركتها، تمهيدًا لاحتساب التعويضات والإجراءات التي قد تقررها المحكمة لصالح أبل.​

مطالب أبل أمام المحكمة في قضية التسريب

أشارت 9to5Mac إلى أن أبل تطلب في الدعوى حُكمًا قضائيًا لصالحها ضد بروسر وراماشيوتي في جميع الاتهامات الموجهة إليهما، إلى جانب حزمة من التدابير المدنية.

وذكرت المنصة أن هذه المطالب تشمل الحصول على تعويضات مالية تُحدد قيمتها أثناء المحاكمة، وفرض تعويضات عقابية إضافية في حال ثبوت “سوء النية” في إساءة استخدام الأسرار التجارية للشركة.

وأكدت أن أبل تطلب أيضًا إصدار أوامر تمنع المتهمين من استخدام أو مشاركة أي معلومات سرية أو ملكية تخص الشركة مع أي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة، مع إلزامهما بإعادة أو المساعدة في العثور على أي بيانات سرية بحوزتهما، بالإضافة إلى المطالبة بفوائد قانونية وأتعاب المحاماة وأي إجراءات أخرى تراها المحكمة مناسبة.​